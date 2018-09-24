Определен самый опасный тип питания

Диетологи Больницы Бригам Уоменс в Бостоне провели исследование, которое показало, что популярная кетогенная диета связана с развитием целого ряда опасных нарушений в организме, - хотя при разумном подходе она может помочь стать стройнее. Доводы специалистов на этот счет опубликовал Science Alert.Кетогенная диета пользуется особым спросом у знаменитостей и спортсменов. Этот тип питания был разработан и изначально применялся при лечении эпилепсии у детей, но со временем получил известность как эффективный способ добиваться стройности. Кетогенная диета характеризуется высоким содержанием жиров, умеренным содержанием белков и низким – углеводов.В рамках исследования ученые сопоставили показатели состояния микрофлоры кишечника и состояния внутренних органов у нескольких групп людей. В результате специалисты пришли к выводу о том, что кетогенная низкоуглеводная диета при длительном периоде использования способствует серьезным изменениям в функционировании пищеварительной системы.По словам ученых, кетогенная диета может быть эффективной, если придерживаться ее правил в течение лишь определенного срока - от двух недель до месяца. В противном случае организм может и не выдержать.«Такая диета вынуждает организм использовать только жиры в качестве основного источника энергии. Пищеварительная система «переучивается» существовать в новом формате, но в перспективе это может привести к анорексии и сбоям в работе органов», - заявили исследователи.Согласно их данным, кетогенная диета способна вызывать критические колебания уровня глюкозы в крови, с чем могут быть связаны разные неблагоприятные процессы, будь то нарушения функций поджелудочной железы или развитие серьезных заболеваний, вплоть до диабета и рака.