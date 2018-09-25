Раскрыта загадка внезапной остановки сердца

По данным MedicalXpress, американские исследователи из Калифорнийского университета в Беркли смогли лучше понять механизм такого заболевания как гипертрофическая кардиомиопатия. Этот недуг поражает примерно одного человека из пятисот, именно он часто оказывается причиной внезапной остановки сердца во время занятий спортом.Ученые использовали лазерную печать 3D и создали подвижную микроскопическую модель сердца. В этой модели присутствовали клетки с генетическим дефектом, подобным тому, что наблюдается у пациентов с кардиомиопатией. Наблюдая за искусственным сердцем, ученые смогли убедиться в том, что в состоянии стресса здоровые клетки миокарада быстро адаптировались к нему, в том время как дефектные клетки не могли так же приспособиться и правильно сокращаться, вызывая тем самым нарушение сердечного ритма.Подобный сбой в функциях клеток, по словам ученых, возникает в условиях, когда физическая активность увеличивает нагрузку на сердце, вызывая вследствие этого аритмию. Нормальным клеткам сердечной мышцы удается справиться с таким стрессом без последствий, но если клетки содержат дефективный ген, повышение нагрузки может привести к рассогласованности в сокращении на разных участках сердца и спровоцировать его остановку.Авторы исследования полагают, что их находка может поспособствовать разработке более эффективных методов лечения гипертрофической кардиомиопатии.