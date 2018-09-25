Раскрыта загадка внезапной остановки сердца
Ученые использовали лазерную печать 3D и создали подвижную микроскопическую модель сердца. В этой модели присутствовали клетки с генетическим дефектом, подобным тому, что наблюдается у пациентов с кардиомиопатией. Наблюдая за искусственным сердцем, ученые смогли убедиться в том, что в состоянии стресса здоровые клетки миокарада быстро адаптировались к нему, в том время как дефектные клетки не могли так же приспособиться и правильно сокращаться, вызывая тем самым нарушение сердечного ритма.
Подобный сбой в функциях клеток, по словам ученых, возникает в условиях, когда физическая активность увеличивает нагрузку на сердце, вызывая вследствие этого аритмию. Нормальным клеткам сердечной мышцы удается справиться с таким стрессом без последствий, но если клетки содержат дефективный ген, повышение нагрузки может привести к рассогласованности в сокращении на разных участках сердца и спровоцировать его остановку.
Авторы исследования полагают, что их находка может поспособствовать разработке более эффективных методов лечения гипертрофической кардиомиопатии.
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