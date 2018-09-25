Тромбоз. Все, что нужно знать
Типы тромбоза
Чтобы понять, что ждать от этой болезни, важно разобраться в том, какие виды тромбоза бывают. Да, тромбоз может быть разным и его стоит отличать.
Тромбоз может возникать как:
•тромбоз глубоких вен - чаще всего образуются сгустки в нижних конечностях (тромбоз вен нижних конечностей);
•тромбоз поверхностной вены - тромбофлебит поверхностных вен часто встречается с варикозным расширением вен нижних конечностей;
•легочная эмболия - это клиническое состояние, которое может возникнуть в результате тромбоза глубоких вен, легочная эмболия - это сужение или окклюзия легочной артерии;
•тромбоз печеночной вены - синдром Бадд-Киари (БКС); состояние, при котором кровь коагулирует в венах печени.
Тромбоз - симптомы
Как понять, что у вас именно тромбоз, а не что-то другое? Симптомы тромбоза зависят от формы заболевания.
Тромбоз глубоких вен - симптомы:
•боль в ногах при ходьбе;
•отек ног (часто: отек лодыжки, отек бедра);
•горячая кожа на месте воспаления (повышенная температура);
•прикосновение вызывает боль и ощущение тепла;
•боль в ногах при давлении;
•боль в голенях при постукивании;
Тромбоз поверхностной вены - симптомы
Болезнь сосуществует с варикозом нижних конечностей.
•заметное утолщение на коже;
•отек ног;
Внимание! Если не лечить, поверхностный флебит может привести к воспалению глубоких вен и дальнейшему развитию тромбоза. Это очень опасно и стоит обратиться к врачу, если вы нашли у себя более двух симптомов.
Легочная эмболия - симптомы
•одышка;
•цианоз тела;
•боль в груди;
•сухой, душный кашель;
•кровохарканье;
•тахикардия (быстрое сердцебиение);
•лихорадка и потение;
•потеря сознания.
Внимание! Легочная эмболия является непосредственной угрозой для жизни - в крайних случаях она может вызвать внезапную остановку сердца и смерть, поэтому требуется срочное медицинское вмешательство.
Тромбоз печеночной вены - симптомы
•увеличенная печень;
•асцит;
•боль в желудке, тошнота;
•отек ног;
•увеличение селезенки.
Тромбоз - причины. Как возникает тромбоз?
Тромбоз - венозная тромбоэмболия. В ходе тромбоза в венах появляются сгустки. Образование тромбов еще не опасно для жизни - в первой фазе тромбоза тромб обычно прилипает к стенке сосуда, но некоторых случаях его крупные или более мелкие фрагменты могут отсоединяться.
В результате тромбоз может вызвать шок или внезапную остановку кровообращения и дыхания, и означает немедленную смерть. Поэтому нельзя недооценивать тромбоз, который является бессимптомным в половине случаев.
Тромбоз - факторы риска
•сидячий образ жизни;
•постоянная работа;
•возраст (часто люди старше 60 лет);
•отсутствие физической активности;
•избыточный вес и ожирение;
•слишком плотная одежда;
•сидя в положении «с ногой на ноге»;
•сахарный диабет,
•кардио-сосудистые заболевания (варикозное расширение вен, чрезмерное свертывание крови);
•ревматизм;
•неопластические заболевания;
•использование оральных контрацептивов;
•нездоровые привычки в еде (читайте больше о здоровом питании);
•стимуляторы (сигареты, алкоголь, кофе).
Риск тромбоза может быть исследован с помощью истории болезни - проводится оценка вероятности тромбоза Уэллсом.
Тромбоз во время беременности - почему риск развития тромбоза во время беременности?
Во время беременности существует более высокий риск тромбоза вен - особенно для женщин, которые использовали оральные контрацептивы, прежде чем забеременеть. Риск тромбоза во время беременности зависит от таких факторов, как: гормональные изменения, повышенное давление на подвздошные вены и давление матки на органы.
Развитие плода увеличивает давление на подвздошные вены - вот почему тромбоз во время беременности часто развивается в области нижне-бедренной кости.
Тромбоз - диагностика
Чтобы исключить другие заболевания (например, сердечная недостаточность или гипертония) - помимо подробной истории болезни вы выполняете:
•Допплер-ультразвуковое исследование;
•Магнитный резонанс;
•Контрастная венография;
•Физическое обследование.
Симптомы тромбоза не характерны, поэтому диагностика тромбоза глубоких вен является большой проблемой.
Значительная часть случаев тромбоза не лечится из-за трудностей с доступом к глубокой венозной ультразвуковой системе (допплерографическое обследование) в социализированном медицинском обслуживании. Проблема заключается также в неспособности определить концентрацию в крови так называемых D-димер. Физиотерапию часто упускают из виду не тромботическую хроническую венозную недостаточность, возникающую в результате тромбоза глубоких вен, связанного с венозным застоем, снижением венозной проходимости, поражений кожи и изъязвлений. Это ухудшает качество жизни пациента.
Тромбоз - лечение
Не леченный тромбоз приводит к посттромботическому синдрому, проявляемому коричневыми пятнами на коже ног или язв ног, а осложнением легочной эмболии - хроническая тромбоэмболическая легочная гипертензия.
При лечении тромбоза с помощью антикоагулянтов, анальгетиков и противовоспалительных препаратов используются инъекции гепарина.
Тромбоз - лечение на дому
Пациенты с тромбозом могут использовать компрессионные чулки и специальные колготки. Правильная профилактика и соблюдение рекомендаций врача может снизить риск осложнений.
Могут помочь: регулярная физическая активность, деятельность в бассейне, отказ от курения, ограничение употребления алкоголя, правильная сбалансированная диета, в случае ожирения и избыточного веса - сброс лишних килограммов.
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