Тромбоз. Все, что нужно знать

Тромбоз, или венозный тромбоз (просторечие: флебиты), представляет собой заболевание, которое может происходить в различных формах, таких как тромбоз глубоких вен, тромбоз поверхностных вен, легочная эмболия. Симптомы тромбоза обычно остаются незамеченными и как правило могут беспокоить: боль в ноге во время ходьбы, отек ног, покраснение кожи, тахикардия, лихорадка, в случае тромбоза легких: одышка и боль в груди. Эксперты выяснили, кто подвержен риску тромбоза? Как диагностировать и лечить эту проблему? Каковы первые симптомы тромбоза?

Типы тромбоза

Чтобы понять, что ждать от этой болезни, важно разобраться в том, какие виды тромбоза бывают. Да, тромбоз может быть разным и его стоит отличать.

Тромбоз может возникать как:

•тромбоз глубоких вен - чаще всего образуются сгустки в нижних конечностях (тромбоз вен нижних конечностей);

•тромбоз поверхностной вены - тромбофлебит поверхностных вен часто встречается с варикозным расширением вен нижних конечностей;

•легочная эмболия - это клиническое состояние, которое может возникнуть в результате тромбоза глубоких вен, легочная эмболия - это сужение или окклюзия легочной артерии;

•тромбоз печеночной вены - синдром Бадд-Киари (БКС); состояние, при котором кровь коагулирует в венах печени.

Тромбоз - симптомы

Как понять, что у вас именно тромбоз, а не что-то другое? Симптомы тромбоза зависят от формы заболевания.

Тромбоз глубоких вен - симптомы:

•боль в ногах при ходьбе;

•отек ног (часто: отек лодыжки, отек бедра);

•горячая кожа на месте воспаления (повышенная температура);

•прикосновение вызывает боль и ощущение тепла;

•боль в ногах при давлении;

•боль в голенях при постукивании;

Тромбоз поверхностной вены - симптомы

Болезнь сосуществует с варикозом нижних конечностей.

•заметное утолщение на коже;

•отек ног;

Внимание! Если не лечить, поверхностный флебит может привести к воспалению глубоких вен и дальнейшему развитию тромбоза. Это очень опасно и стоит обратиться к врачу, если вы нашли у себя более двух симптомов.

Легочная эмболия - симптомы

•одышка;

•цианоз тела;

•боль в груди;

•сухой, душный кашель;

•кровохарканье;

•тахикардия (быстрое сердцебиение);

•лихорадка и потение;

•потеря сознания.

Внимание! Легочная эмболия является непосредственной угрозой для жизни - в крайних случаях она может вызвать внезапную остановку сердца и смерть, поэтому требуется срочное медицинское вмешательство.

Тромбоз печеночной вены - симптомы

•увеличенная печень;

•асцит;

•боль в желудке, тошнота;

•отек ног;

•увеличение селезенки.

Тромбоз - причины. Как возникает тромбоз?

Тромбоз - венозная тромбоэмболия. В ходе тромбоза в венах появляются сгустки. Образование тромбов еще не опасно для жизни - в первой фазе тромбоза тромб обычно прилипает к стенке сосуда, но некоторых случаях его крупные или более мелкие фрагменты могут отсоединяться.

В результате тромбоз может вызвать шок или внезапную остановку кровообращения и дыхания, и означает немедленную смерть. Поэтому нельзя недооценивать тромбоз, который является бессимптомным в половине случаев.

Тромбоз - факторы риска

•сидячий образ жизни;

•постоянная работа;

•возраст (часто люди старше 60 лет);

•отсутствие физической активности;

•избыточный вес и ожирение;

•слишком плотная одежда;

•сидя в положении «с ногой на ноге»;

•сахарный диабет,

•кардио-сосудистые заболевания (варикозное расширение вен, чрезмерное свертывание крови);

•ревматизм;

•неопластические заболевания;

•использование оральных контрацептивов;

•нездоровые привычки в еде (читайте больше о здоровом питании);

•стимуляторы (сигареты, алкоголь, кофе).

Риск тромбоза может быть исследован с помощью истории болезни - проводится оценка вероятности тромбоза Уэллсом.

Тромбоз во время беременности - почему риск развития тромбоза во время беременности?

Во время беременности существует более высокий риск тромбоза вен - особенно для женщин, которые использовали оральные контрацептивы, прежде чем забеременеть. Риск тромбоза во время беременности зависит от таких факторов, как: гормональные изменения, повышенное давление на подвздошные вены и давление матки на органы.

Развитие плода увеличивает давление на подвздошные вены - вот почему тромбоз во время беременности часто развивается в области нижне-бедренной кости.

Тромбоз - диагностика

Чтобы исключить другие заболевания (например, сердечная недостаточность или гипертония) - помимо подробной истории болезни вы выполняете:

•Допплер-ультразвуковое исследование;

•Магнитный резонанс;

•Контрастная венография;

•Физическое обследование.

Симптомы тромбоза не характерны, поэтому диагностика тромбоза глубоких вен является большой проблемой.

Значительная часть случаев тромбоза не лечится из-за трудностей с доступом к глубокой венозной ультразвуковой системе (допплерографическое обследование) в социализированном медицинском обслуживании. Проблема заключается также в неспособности определить концентрацию в крови так называемых D-димер. Физиотерапию часто упускают из виду не тромботическую хроническую венозную недостаточность, возникающую в результате тромбоза глубоких вен, связанного с венозным застоем, снижением венозной проходимости, поражений кожи и изъязвлений. Это ухудшает качество жизни пациента.

Тромбоз - лечение

Не леченный тромбоз приводит к посттромботическому синдрому, проявляемому коричневыми пятнами на коже ног или язв ног, а осложнением легочной эмболии - хроническая тромбоэмболическая легочная гипертензия.

При лечении тромбоза с помощью антикоагулянтов, анальгетиков и противовоспалительных препаратов используются инъекции гепарина.

Тромбоз - лечение на дому

Пациенты с тромбозом могут использовать компрессионные чулки и специальные колготки. Правильная профилактика и соблюдение рекомендаций врача может снизить риск осложнений.

Могут помочь: регулярная физическая активность, деятельность в бассейне, отказ от курения, ограничение употребления алкоголя, правильная сбалансированная диета, в случае ожирения и избыточного веса - сброс лишних килограммов.
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