Тромбоз. Все, что нужно знать

Тромбоз, или венозный тромбоз (просторечие: флебиты), представляет собой заболевание, которое может происходить в различных формах, таких как тромбоз глубоких вен, тромбоз поверхностных вен, легочная эмболия. Симптомы тромбоза обычно остаются незамеченными и как правило могут беспокоить: боль в ноге во время ходьбы, отек ног, покраснение кожи, тахикардия, лихорадка, в случае тромбоза легких: одышка и боль в груди. Эксперты выяснили, кто подвержен риску тромбоза? Как диагностировать и лечить эту проблему? Каковы первые симптомы тромбоза?Типы тромбозаЧтобы понять, что ждать от этой болезни, важно разобраться в том, какие виды тромбоза бывают. Да, тромбоз может быть разным и его стоит отличать.Тромбоз может возникать как:•тромбоз глубоких вен - чаще всего образуются сгустки в нижних конечностях (тромбоз вен нижних конечностей);•тромбоз поверхностной вены - тромбофлебит поверхностных вен часто встречается с варикозным расширением вен нижних конечностей;•легочная эмболия - это клиническое состояние, которое может возникнуть в результате тромбоза глубоких вен, легочная эмболия - это сужение или окклюзия легочной артерии;•тромбоз печеночной вены - синдром Бадд-Киари (БКС); состояние, при котором кровь коагулирует в венах печени.Тромбоз - симптомыКак понять, что у вас именно тромбоз, а не что-то другое? Симптомы тромбоза зависят от формы заболевания.Тромбоз глубоких вен - симптомы:•боль в ногах при ходьбе;•отек ног (часто: отек лодыжки, отек бедра);•горячая кожа на месте воспаления (повышенная температура);•прикосновение вызывает боль и ощущение тепла;•боль в ногах при давлении;•боль в голенях при постукивании;Тромбоз поверхностной вены - симптомыБолезнь сосуществует с варикозом нижних конечностей.•заметное утолщение на коже;•отек ног;Внимание! Если не лечить, поверхностный флебит может привести к воспалению глубоких вен и дальнейшему развитию тромбоза. Это очень опасно и стоит обратиться к врачу, если вы нашли у себя более двух симптомов.Легочная эмболия - симптомы•одышка;•цианоз тела;•боль в груди;•сухой, душный кашель;•кровохарканье;•тахикардия (быстрое сердцебиение);•лихорадка и потение;•потеря сознания.Внимание! Легочная эмболия является непосредственной угрозой для жизни - в крайних случаях она может вызвать внезапную остановку сердца и смерть, поэтому требуется срочное медицинское вмешательство.Тромбоз печеночной вены - симптомы•увеличенная печень;•асцит;•боль в желудке, тошнота;•отек ног;•увеличение селезенки.Тромбоз - причины. Как возникает тромбоз?Тромбоз - венозная тромбоэмболия. В ходе тромбоза в венах появляются сгустки. Образование тромбов еще не опасно для жизни - в первой фазе тромбоза тромб обычно прилипает к стенке сосуда, но некоторых случаях его крупные или более мелкие фрагменты могут отсоединяться.В результате тромбоз может вызвать шок или внезапную остановку кровообращения и дыхания, и означает немедленную смерть. Поэтому нельзя недооценивать тромбоз, который является бессимптомным в половине случаев.Тромбоз - факторы риска•сидячий образ жизни;•постоянная работа;•возраст (часто люди старше 60 лет);•отсутствие физической активности;•избыточный вес и ожирение;•слишком плотная одежда;•сидя в положении «с ногой на ноге»;•сахарный диабет,•кардио-сосудистые заболевания (варикозное расширение вен, чрезмерное свертывание крови);•ревматизм;•неопластические заболевания;•использование оральных контрацептивов;•нездоровые привычки в еде (читайте больше о здоровом питании);•стимуляторы (сигареты, алкоголь, кофе).Риск тромбоза может быть исследован с помощью истории болезни - проводится оценка вероятности тромбоза Уэллсом.Тромбоз во время беременности - почему риск развития тромбоза во время беременности?Во время беременности существует более высокий риск тромбоза вен - особенно для женщин, которые использовали оральные контрацептивы, прежде чем забеременеть. Риск тромбоза во время беременности зависит от таких факторов, как: гормональные изменения, повышенное давление на подвздошные вены и давление матки на органы.Развитие плода увеличивает давление на подвздошные вены - вот почему тромбоз во время беременности часто развивается в области нижне-бедренной кости.Тромбоз - диагностикаЧтобы исключить другие заболевания (например, сердечная недостаточность или гипертония) - помимо подробной истории болезни вы выполняете:•Допплер-ультразвуковое исследование;•Магнитный резонанс;•Контрастная венография;•Физическое обследование.Симптомы тромбоза не характерны, поэтому диагностика тромбоза глубоких вен является большой проблемой.Значительная часть случаев тромбоза не лечится из-за трудностей с доступом к глубокой венозной ультразвуковой системе (допплерографическое обследование) в социализированном медицинском обслуживании. Проблема заключается также в неспособности определить концентрацию в крови так называемых D-димер. Физиотерапию часто упускают из виду не тромботическую хроническую венозную недостаточность, возникающую в результате тромбоза глубоких вен, связанного с венозным застоем, снижением венозной проходимости, поражений кожи и изъязвлений. Это ухудшает качество жизни пациента.Тромбоз - лечениеНе леченный тромбоз приводит к посттромботическому синдрому, проявляемому коричневыми пятнами на коже ног или язв ног, а осложнением легочной эмболии - хроническая тромбоэмболическая легочная гипертензия.При лечении тромбоза с помощью антикоагулянтов, анальгетиков и противовоспалительных препаратов используются инъекции гепарина.Тромбоз - лечение на домуПациенты с тромбозом могут использовать компрессионные чулки и специальные колготки. Правильная профилактика и соблюдение рекомендаций врача может снизить риск осложнений.Могут помочь: регулярная физическая активность, деятельность в бассейне, отказ от курения, ограничение употребления алкоголя, правильная сбалансированная диета, в случае ожирения и избыточного веса - сброс лишних килограммов.