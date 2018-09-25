Простой способ сохранить здоровье и продлить жизнь
Был проведен эксперимент, участники которого выполняли упражнения разной степени интенсивности на велотренажерах. В частности, добровольцы выполняли пять упражнений по четыре минуты с нагрузкой 75% (высокая нагрузка), одно упражнение в полчаса с 50-процентной нагрузкой, а также четыре 30-секундных высокоинтенсивных упражнения с интервалом в 4,5 минуты (спринт).
Ученые замеряли у выполнявших эти упражнения участников уровень митохондрий в мышечных клетках бедра, и заключили в итоге, что «длительные (получасовые) аэробные упражнения и короткие тренировки (спринт) дают одинаковый эффект».
Согласно научным данным, повреждение митохондрий играет ключевую роль в процессах старения организма. В новом проекте ученые удостоверились в том, что физические нагрузки улучшают функции митохондрий и способствуют созданию новых. Результаты исследования, убеждены его авторы, помогут разработать рекомендации по улучшению здоровья населения.
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