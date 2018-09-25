Простой способ сохранить здоровье и продлить жизнь

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Научные специалисты из Австралии, представляющие Университета Виктории обнаружили большую пользу от непродолжительных, но при этом интенсивных физических упражнений. Как следует из заключения ученых, для поддержания функций митохондрий несколько минут таких упражнений абсолютно в той же мере эффективны, что и долговременная физическая нагрузка.Был проведен эксперимент, участники которого выполняли упражнения разной степени интенсивности на велотренажерах. В частности, добровольцы выполняли пять упражнений по четыре минуты с нагрузкой 75% (высокая нагрузка), одно упражнение в полчаса с 50-процентной нагрузкой, а также четыре 30-секундных высокоинтенсивных упражнения с интервалом в 4,5 минуты (спринт).Ученые замеряли у выполнявших эти упражнения участников уровень митохондрий в мышечных клетках бедра, и заключили в итоге, что «длительные (получасовые) аэробные упражнения и короткие тренировки (спринт) дают одинаковый эффект».Согласно научным данным, повреждение митохондрий играет ключевую роль в процессах старения организма. В новом проекте ученые удостоверились в том, что физические нагрузки улучшают функции митохондрий и способствуют созданию новых. Результаты исследования, убеждены его авторы, помогут разработать рекомендации по улучшению здоровья населения.