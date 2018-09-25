Диетологи назвали полезные свойства томатного сока

Калорийность томатного сока меньше, чем в большинстве овощных и всех фруктовых соков.Томатный сок любим многими за прекрасный сбалансированный вкус, свежесть и способность взбодрить.Томатный сок - это не только вкусно, но и очень полезно.Специалисты утверждают, что в отличие от других соков, у него не добавляют подсластители, консерванты и добавки.Низкая калорийностьВ 100 граммах продукта содержится около 20 ккал. Поэтому неудивительно, что этот сок считается одним из самых удачных компонентов различных диет.Томатный сок также снижает уровень сахара в крови и его официально включают в диету тех, кто страдает сахарным диабетом и ожирением.Насыщенность витаминамиТоматный сок богат витаминами группы B, бета-каротином (провитамин А), витаминами C, PP и E. Он также содержит соединения железа, меди, марганца, кальция, калия, фтора, хрома, фосфора, серы, селена, молибдена, никеля , хлора и бора.Такой набор минеральных и биологически активных веществ действительно уникальный, ведь все они необходимы организму. Регулярное употребление томатного сока может предотвратить развитие целого ряда нарушений обмена веществ, в том числе авитаминозов.Снижает уровень холестеринаТоматный сок содержит большое количество клетчатки, которая играет важную роль в пищеварении. Растительные волокна помогают организму избавляться от «плохого» холестерина, который засоряет кровеносные сосуды и создает предпосылки для развития заболеваний сердца.Помощь при проблемах с сердцем и сосудамиТоматный сок богат витамином B6, который играет очень важную роль в укреплении стенок сосудов. Именно поэтому этот напиток снижает риск развития тромбоза. Его рекомендуют пить при варикозной болезни, гипертонии и стенокардии, а также после перенесенного инфаркта миокарда.Благоприятное влияние на кишечникТоматный сок улучшает пищеварение и обмен веществ. Кроме клетчатки, что способствует лучшему функционированию кишечника, он содержит вещества, повышающие тонус кишечной стенки.Напиток имеет также желчегонные, антибактериальные и противовоспалительные свойства и его рекомендуют при заболеваниях двенадцатиперстной кишки и пониженной кислотности желудочного сока.Выведение токсинов из организмаКроме всех вышеперечисленных полезных свойств, этот сок еще и богат на соединения серы и хлора, которые благотворно влияют на работу печени и почек, поэтому его рекомендуют включать в рацион больных, страдающих интоксикацией организма.Продукт имеет мягкое мочегонное действие, а в смеси с капустным соком (в соотношении 1:1) помогает страдающим желчнокаменной болезнью.Профилактика онкологических заболеваний и преждевременного старенияВ состав томатного сока входит рекордное количество ликопина, который является одним из самых мощных антиоксидантов. Это вещество замедляет процессы старения, улучшая работу защитной системы организма и снижая риск развития опухолей.Доказано, что регулярное употребление томатного сока снижает риск развития злокачественных новообразований шейки матки, желудка, толстого кишечника, легких, простаты и поджелудочной железы.