Состояние сердца зависит от времени отхода ко сну

Ученые из Университета Дьюка в США установили: ложиться спать и вставать нужно в одно и то же время, пренебрежение этим правило может пагубно сказаться на здоровье человека. Несоблюдение гигиены сна и засыпания способствует развитию ожирения и диабета 2 типа, а также плохо влияет на сердце.Американские специалисты проанализировали состояние здоровья и различные особенности образа жизни двух тысяч пациентов старше 50 лет. В результате ученые смогли убедиться в том, как важна для поддержания хорошего здоровья регулярность сна. Исследователи настойчиво советуют не считать пустяком фактор засыпания в одно и то же время.Как показал анализ, у людей, не имеющих привычку дисциплинированно отходить ко сну в одно время, наблюдались увеличенные показатели содержания сахара в крови, артериального давления и подверженности стрессу. Кроме того, среди них были распространены повышенная дневная сонливость и упадок тонуса, депрессия.«Даже незначительные колебания во времени укладывания и пробуждения увеличивают кардиометаболический риск», - отметили авторы проекта.По их словам, нерегулярность сна засыпания увеличивает вероятность развития у человека сердечного приступа или инсульта в течение 10 лет. Другие исследования, в свою очередь, свидетельствуют, что плохой сон замедляет метаболические функции организма, приводя к увеличению веса.