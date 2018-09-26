Полезным продуктам доверять нельзя
Ставшие столь популярными полезные продукты кажутся людям все более привлекательными. Исследования показывают, что спрос на такие продукты растет глобально: за период с 2011 по 2015 годы потребность в супер-еде по всему миру вырос на 202%. Однако ценность этих продуктов значительно преувеличена, о чем написала на своей странице в Facebook исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун.
По словам Супрун, людей тратят все больше средств на суперздоровые продукты, но польза от них не является столь уж непревзойденной. Она привела данные о том, что Европейским агентством по безопасности пищевых продуктов (EFSA) были пересмотрены утверждения по питательности таких продуктов, поскольку реальных доказательств их пользы для здоровья найдено так и не было.
«Обычно суперфуды - это продукты, которые обогащены большим количеством микроэлементов, витаминов и минералов: экзотические фрукты, овощи, ягоды, семена или зерна, которые способны принести огромную пользу для здоровья. Но научные данные говорят, утверждают, что все это не более чем маркетинговые уловки ради увеличения прибылей», - поделилась Ульяна Супрун.
Супрун высказалась о том, что некоторые из суперфудов действительно могут иметь высокую питательную ценность и отличаться насыщенным витаминным составом, но это еще не означает их несомненную пользу для всех. Усвоение тех или иных продуктов – процесс исключительно индивидуальный, поэтому для кого-то такие продукты могут быть даже противопоказанными.
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