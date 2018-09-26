Полезным продуктам доверять нельзя

В последнее время все более популярными у потребителей продуктовых магазинов становятся так называемые суперфуды – продукты, которые могут иметь огромную пользу для организма или способствовать быстрому похудению. По данным социологов, во многих странах мира люди покупают такие продукты только лишь из-за надписи «суперфуд» на их упаковке. Но какова их реальная польза?Ставшие столь популярными полезные продукты кажутся людям все более привлекательными. Исследования показывают, что спрос на такие продукты растет глобально: за период с 2011 по 2015 годы потребность в супер-еде по всему миру вырос на 202%. Однако ценность этих продуктов значительно преувеличена, о чем написала на своей странице в Facebook исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун.По словам Супрун, людей тратят все больше средств на суперздоровые продукты, но польза от них не является столь уж непревзойденной. Она привела данные о том, что Европейским агентством по безопасности пищевых продуктов (EFSA) были пересмотрены утверждения по питательности таких продуктов, поскольку реальных доказательств их пользы для здоровья найдено так и не было.«Обычно суперфуды - это продукты, которые обогащены большим количеством микроэлементов, витаминов и минералов: экзотические фрукты, овощи, ягоды, семена или зерна, которые способны принести огромную пользу для здоровья. Но научные данные говорят, утверждают, что все это не более чем маркетинговые уловки ради увеличения прибылей», - поделилась Ульяна Супрун.Супрун высказалась о том, что некоторые из суперфудов действительно могут иметь высокую питательную ценность и отличаться насыщенным витаминным составом, но это еще не означает их несомненную пользу для всех. Усвоение тех или иных продуктов – процесс исключительно индивидуальный, поэтому для кого-то такие продукты могут быть даже противопоказанными.