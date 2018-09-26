Как ускорить обмен веществ в организме

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Вот сидите вы перед монитором компьютера и думаете, а как бы это ускорить обмен веществ в организме. Но лучше ускорить полёт своих мыслей, всё равно в конечном итоге вы придёте к нужному выводу: нельзя лениться и пускать на самотёк режим своего питания, ведь от этого зависят не только пропорции вашей пятой точки, на которой вы сидите, но ещё и общее здоровье организма.На самом деле обмен веществ в организме человека ни на минуточку, ни на секундочку на останавливается, даже когда вы сидите или лежите. Расход калорий идёт постоянно, следовательно, без остановки идёт и сокращение ваших жировых отложений. Таким образом, обмен веществ представляет собой суммой всех действий и процессов, которые совершает ваше тело. Иначе его ещё называют метаболизм: чем он выше, тем быстрее идёт расход калорий. Хотите худеть, быть здоровым и выглядеть красиво – повышайте собственный метаболизм при помощи методов, о которых мы вам сейчас расскажем.Ни одна диета ещё не способствовала улучшению обмена веществ в организме. Даже если на вашем столе одна квашеная капуста, рецепт приготовления которой отнесён диетологами к продуктам, сжигающим жир, это всегда псевдо результат. Во время диеты вы действительно можете скинуть вес или же заметить рост метаболизма, но это не есть хорошо. Диетой вы загоняете себя из одной крайности в другую. Поэтому старайтесь не увлекаться таким нынче модным хобби, как диеты.Выход есть – вместо отказа от пищи лучше насыщайте свой организм богатой полезными витаминами и минералами едой. Чтобы быть сытым, не обязательно много есть, для этого нужно есть правильно. Если ваш дневной рацион составляет только квашеная капуста, рецепт приготовления которой советуют диетологи, то при таком ограниченном рационе организм будет чувствовать голод и автоматически замедлит свой метаболизм.При продолжительной голодовке организм вообще начинает поедать сам себя, поэтому делайте выводы – ешьте простую и разнообразную еду: салаты, фрукты, овощное рагу, каши. Страйтесь придерживаться традиций питания той страны, в которой вы живете. Если вы из России – используйте рецепты русской кухни.Далее, для нормализации метаболизма вы должны высыпаться, поскольку было установлено, что при недосыпании организм дольше задерживает в себе жиры и даже может начать их накапление. Не зря говорят, что сон помогает похудеть, пускай это правило действует и не буквально, зато оно истинно.К тому же, чтобы нормализовать обмен веществ, рекомендуется особое внимание уделять белковой пище. Она нужна для поддержки мышечной массы. Самым вкусным источником белка, безусловно, являются мясные и молочные продукты, орехи. Однако для тех, кто собирается худеть, белок не должен стать основным элементом питания организма, в таком случае лучше употреблять в пищу овощи, где белок содержится в небольших количествах. Умеренное потребление белка обеспечат вашему организму икра из кабачков, злаковые продукты и особенно цитрусовые.Важна и общая экология продуктов, которые вы употребляете. Если вы самостоятельно выращиваете овощи у себя на грядке и знаете, что не использовали никаких ядохимикатов и удобрений, то с полной уверенностью можете считать свои корнеплоды чистыми и экологическими. Вот почему икра из кабачков, домашние солёные огурцы, закатанные перцы и другие рецепты русской кухни считаются такими полезными.Ну и, разумеется, для улучшения метаболизма следует больше двигаться: не только взад-вперёд и влево-вправо, просто будьте более активными. Это значит, встречайтесь с людьми, посещайте мероприятия, найдите себе хобби и, разумеется, не забывайте о физических упражнениях.