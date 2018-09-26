Народные способы избавления от мозолей

Многие наверняка сталкивались с такой проблемой как мозоль, неприятное и очень болезненное явление, заставляющее мучиться и скрывать свои великолепные ножки, потому что эстетики в этом недуге нет ни какой. Мозоль является реакцией на внешний раздражитель – это может быть питание, но зачастую и, как правило, это узкая и не удобная обувь. Также мозоль может стать причиной различных неприятностей, ведь в открытом состоянии в нее попадают микробы.Что же делать с мозолью? Как сделать, так что бы она исчезла? На самом деле выбор средств огромен, начиная от мозольных мазей и заканчивая пластырями. Удобство пластырей в том, что они закрываю мозоль целиком и не дают обуви воздействовать на неё и тем самым уменьшают раздражение и убирают палящую боль. Если же мозоль очень болезненная то надо использовать лёд, он охладит её, тем самым снимет боль, опухоль. Если же мозоль жидкая, то есть имеет полупрозрачный пузырь с жидкостью, то следует её обрабатывать мазью антисептиком и ни в коем случае, не удалять её механическим путём. В крайнем случае, нужно обратиться к врачу который в свою очередь назначит ту мазь, которая поможет тебе в борьбе с мозолью.Но если времени на такие походы нет, то есть способ борьбы в домашних условиях. Для того что избавиться от болезненной мозоли можно использовать чесночную мазь. Способ её приготовления не сложен и не занимает много времени.Для начала нам нужно пару головок чеснока, которые смешиваются в равных долях с сливочным маслом и эту смесь следует наносить на уже распаренную мозоль, прижимая её подорожником и не очень туго привязывая, следует проводить это процедуру два раза в день и через несколько дней мозоли как не бывало.Так же есть ещё и луковая ночная прикладка. Для этого нужны одна- две головки репчатого лука, натёртого на мелкой тёрке. Необходимо заложить эту массу в полиэтиленовые пакеты, надеть их на ноги, а сверху надеть шерстяные носки.Пару горстей луковой шелухи заливаются половиной стакана столового уксуса на 1.5-2 недели. Затем данную шелуху накладываем тонким слоем, на мозоль, обвязываем бинтом и оставляем это всё на ночь. Если проводить эту процедуру хотя бы 5 раз в дань, то мозоли начнут сходить и в итоге исчезнут окончательно.Но всё же использовать мази и пластыри куда приятнее и эффективнее, тем более что ассортимент богат и можно найти то, что подходит именно тебе. И не забывайте что красота важный аргумент в жизни девушки.