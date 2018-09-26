Витамин, который защищает от особо опасной формы рака

Недавние исследования продемонстрировали особенную пользу витамина D для женского здоровья. Ученые констатировали, что данный витамин обладает способностью предотвращать эволюцию смертельно опасного рака груди у женщин.Исследование с участием 600 женщин позволил ученым сделать заключение о том, что витамин D может блокировать процесс разрастания клеток и снижать тем самым риск злокачественной опухоли.«Витамин D играет определенную роль в контроле клеток рака молочной железы или в предотвращении их роста», – отметила участник исследования доктор Джоан Пинкертон.Данный вывод основан на находке специалистов, которые смогли найти связь между содержанием витамина D в организме и подверженностью женщин заболеваемости раком груди. В частности, ученые обнаружили закономерность: оказалось, что рак чаще выявлялся у женщин в возрасте от 50 лет и старше, испытывавших дефицит этого витамина. Восполнить концентрацию витамина в организме помогает употребление таких продуктов, как рыбий жир, грибы, морепродукты, цельное молоко и сливочное масло, морские водоросли, соевый сыр тофу.«Высокое содержание этого витамина в организме понижало у женщин риск заболеть раком груди на 50%», - рассказали исследователи о проявившейся в их эксперименте тенденции.Ученые отмечают, что витамин D в целом важен для здоровья – он способствует укреплению костей, защищает от развития остеопороза и заболеваний печени.