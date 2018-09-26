Питание, которое поможет женщинам избежать инсультов

Следование средиземноморской диете уменьшает риск инсульта, и особенно среди женщин. Вот еще одна причина для того, чтобы более активно употреблять эти продукты.Ученые из Великобритании выяснили, что средиземноморская диета снижает риск инсульта, и особенно наглядно это происходит среди женщин. МедикФорум напоминает, что средиземноморская диета состоит преимущественно из фруктов, овощей, рыбы, орехов, оливкового масла и других ненасыщенных жиров. Наука уже доказала, что эта разновидность питания уменьшает количество болезней сердца. Однако влияние средиземноморской диеты на риск инсультов изучалось не очень детально. Тогда исследователи не могли ответить на вопросы о том, насколько строго участники экспериментов придерживались этой диеты, и каковы вообще были их риски сердечно-сосудистых болезней. Все эти пробелы оказались заполненными в ходе нового исследования.Учёный тщательно наблюдали за преимуществами средиземноморской диеты с учетом пола и факторов риска. В целом, взрослые люди, которые наиболее точно следовали всем рекомендациям средиземноморской диеты, на 17% реже сталкивались с инсультами. Таковы результаты наблюдений за 23 000 мужчин и женщин в возрасте от 40 до 77 лет. Однако, когда учёные отдельно проследили за воздействием диеты на мужчин и женщин, то выяснилось, что этот рацион снижает риск инсульта у представительниц прекрасного пола на целых 22%, а у мужчин всего на 6%.К сожалению, исследование было чисто наблюдательным, поэтому его авторы не смогли получить ответ на вопрос о том, почему диета лучше защищает женщин, чем мужчин. Но нельзя исключить, что определённые ее компоненты по-разному воздействуют на представителей сильного и слабого пола. При этом выяснилось, что наиболее сильно средиземноморская диета снижает риск инсульта у женщин, входящих в группу риска. Если же по всем факторам женщинам вообще не угрожали никакие болезни сердца, то эта разновидность питания практически не приносила им пользы.