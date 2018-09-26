Постоянно холодные ноги: причины и лечение
Эксперты рассказали обо всех причинах, по которым ноги постоянно мёрзнут, а также методах лечения этой проблемы.
Эксперты считают, что причиной холодеющих постоянно ног являются, в первую очередь, проблемы с сосудами. Часто это может быть причиной серьёзного заболевания атеросклероз, который поражает ткани артерий и превращает их из эластичных в хрупкие и твёрдые.
Также врачи не исключают проблемы с кровообращением. Действительно, наиболее часто люди испытывают трудности именно по этой причине. Но есть ряд других болезней и проблем, по которым ноги постоянно холодные:
Заболевания внутренних органов и систем. К ним, как мы уже говорили относится атеросклероз. Может быть и вегетососудистая дистония. Эта болезнь сопровождается учащённым сердцебиением, головной болью, забывчивостью, постоянным желанием спать и мурашками перед глазами при резких движениях. Остеохондроз, проблемы с щитовидной железой, сердечно-сосудистой системой — всё это может быть причиной холодеющих ног.
Также это может говорить о проблемах с печенью. Если в этом органе имеются нарушения, кровь начинает циркулировать по малому кругу, стараясь оптимизировать производство энергии, экономя её. Именно поэтому у ног возникает нехватка активного тока крови, которая просто не доходит до них в требующемся количестве.
Щитовидная железа ответственна за сохранение энергии. Поэтому любые нарушения в органе могут отразиться на состоянии ног. Часто у представительниц прекрасного пола ноги мёрзнут по причине гормонального сбоя.
Нарушение обменных процессов.
Анемия, недостаток в организме железа и магния. Низкий уровень гемоглобина у человека приводит к тому, что организм быстро утрачивает тепло, а это провоцирует мерзлоту ног. При анемии у людей всегда холодные не только ноги, но и руки.
Дефицит витаминов и необходимых питательных веществ. Очень часто холодные ноги наблюдаются у женщин, которые сидят на строгой диете. Это действует слишком изнуряюще на организм. Отсутствие или маленькое количество нужных веществ приводит к ухудшению питания тканей. Это провоцирует нарушение кровообращения и плохо влияет на работу абсолютно всех систем. Поэтому важно соблюдать суточную калорийной и баланс белков, жиров и углеводов. Не забывайте о полезных витаминах.
Тесная обувь. Ношение неудобной натирающей обуви, синтетических колготок и носков способны только ухудшить проблему холодных ног.
Погодные условия. Если на дворе осень или зима и у вас мёрзнут ноги, это может быть абсолютно нормальным явлением. Носите правильную обувь, носки, утепляйтесь как следует, чтобы проблемы не возникало. Дома тоже желательно ходить в тапочках или носках.
Стресс. Даже негативные события в жизни могут спровоцировать эту проблему. Поэтому важно разобраться со своим психическим состоянием тоже.
Лечение холодных ног
Прежде чем приступить к лечению постоянно мёрзнущих ног, разумеется, нужно понять причину такого явления. Обязательно посетите врача, который назначит необходимые анализы и обследования. Как правило, медики назначают УЗИ обледования сосудов, кардиограмму, анализы на содержание в крови гемоглобина и гормонов. Только так можно понять, что же не так с вашим организмом и от чего в ногах стынет кровь.
А пока вы этого не сделали, займитесь профилактикой, о чём мы вам с удовольствием расскажем. Во-первых, измените своё питание. Оно должно быть полноценным, правильным, без вредных продуктов. Включите в своей рацион продукты, которые способны очищать сосуды, улучшать состав крови и работу сердца. В вашем меню должно быть достаточно мяса, печени, овощей и фруктов.
Во-вторых, больше двигайтесь. Обязательно ходите пешком каждый день. Лучше забыть о передвижениях на машине, а общественный транспорт заменить прогулками. Хотя бы одну остановку проходите своими ногами, не ленитесь. Включите в свою жизнь ежедневную зарядку по утрам, массируйте активные точки рук и ног, чтобы насытить их кровью.
В-третьих, откажитесь от тесной и неудобной обуви и вообще одежды. Это ведь нарушает кровообращение и провоцирует проблему с холодными ногами. Ваша обувь должна быть строго по размеру, не больше и не меньше. Также знайте, что самым эффективным считается каблук высотой не больше четырёх сантиметров.
В-четвёртых, забудьте о вредных привычках. Мёрзнущие конечности часто встречаются у курящих людей.
В-пятых, принимайте горячие ванночки для ног, чтобы улучшить кровообращение. Можно добавить пару капель эфирного масла, чтобы на ноги оказывался ещё и косметический эффект. Также отлично помогает контрастный душ. После таких процедур тщательно вытирайте ступни и наносите на них крем с согревающим эффектом.
В-шестых, делайте массаж ног. Для этого смажьте растительным маслом или увлажняющим кремом стопы и сильными движениями массируйте сначала правую ногу со всех сторон, двигаясь вверх от лодыжки к колену. Затем, постукивая пальцами рук вдоль большеберцовой кости, опуститесь вниз к стопе. Закончите массаж круговыми поглаживаниями колена. Те же действия проделайте с левой ногой.
Эти несложные действия помогут вам справиться с холодеющими ногами. Но в любом случае не забудьте посетить лечащего врача, который подскажет, как действовать в вашем конкретном случае.
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Добавил kruzka в категорию Инфекционные болезни
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