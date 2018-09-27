Худеем без риска: основные признаки неправильного выбора диеты

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Медики объяснили, как понять, что диета вам не подходит.В погоне за красивой фигурой и вечно модной худобой можно пропустить важный поворот - тот, за которым начинается собственно здоровье - и с размаху, на третьей скорости влететь в страшное болото «побочек» и болезней.К сожалению, сам по себе низкий ИМТ ничего не гарантирует - более того, если добиваться его любой ценой, можно однажды обнаружить, что заплачено намного больше, чем хотели, и существенно больше, чем могли. Проверьте, не пропускаете ли вы важные сигналы от вашего тела и не пора ли вам снизить скорость?Вы часто простужаетесьКаждая простуда - ваша, а в сезон гриппа и вовсе хоть из дома не выходи? Достаточно кому-то в комнате чихнуть, как вы гарантированно валитесь в постель с очередным вирусом и проходите все круги простудного ада? Виной тому может быть недостаток витаминов и минералов, обычный при слишком скудной диете. Даже если ваш рацион достаточен, чтобы вы не чувствовали постоянный голод, возможно, он слишком однообразен - или вы исключили из него важные продукты, которые помогают поддерживать иммунитет и бороться с болезнями. В любом случае, частые простуды - опасный сигнал, не игнорируйте его.У вас проблемы с памятьюОчень опасный сигнал - в первую очередь потому, что даже если вы вернетесь к нормальному рациону, некоторые изменения могут оказаться необратимыми. В частности, скудный рацион, при котором мозг не получает достаточно энергии, может привести к его преждевременному старению и повышению риска когнитивных расстройств. Масса мозга составляет всего 2 процента от всей массы тела, но при этом он потребляет пятую часть всей энергии - и если вы замечаете, что ваш мозг стал хуже справляться со своей работой, возможно, дело принимаете опасный оборот. Причем дело может быть не только в скудности рациона, но и в его несбалансированности. Как показали результаты одного из исследований, всего пять дней неправильного питания сказываются на работе мозга - так стоит ли так рисковать?У вас часто болит головаГоловные боли лидируют среди жалоб «диетических» фанатов, которые в конце концов оказываются в кабинете врача. У мигреней и хронических головных болей множество причин, но в их числе не последнее место занимают злоупотребление кофеином и неправильное питание. Попробуйте сменить диету - и обратитесь к врачу.Вас больше не интересует сексСнижение и даже временное угасание либидо - нормальное явление, особенно если в вашей жизни много стресса, или вы принимаете антидепрессанты или гормональные препараты. Но если «не сегодня, милый» становится вашей ежедневной присказкой, возможно, пора обратить пристальное внимание на свою диету. Как ни странно, слишком большое количество сахара, которое вы едите, может снизить уровень половых гормонов - и в первую очередь тестостерона и эстрогена. Подумайте об этом!У вас проблемы с кожейНет, мы не о прыщах или сыпи - о том, что злоупотребление легкими углеводами портит кожу, кажется, знают уже все. Но вот то, чего вы точно не знаете: у тех людей, которые едят много свежих овощей и фруктов, кожа дольше сохраняет естественную гладкость - и следовательно, выглядит моложе. Хотите дольше оставаться молодой? Ешьте больше овощей и меньше булок!