Ученые приблизились к созданию лекарства от опасной болезни

В ближайшие два года может быть разработано лекарство от Альцгеймера.Исследователи из Кембриджа и Лундского университета предложили новый подход к лечению ранних стадий болезни Альцгеймера.Они разработали стратегию, нацеленную на токсичные белки, которые запускают развитие заболевания.По мнению ученых, это позволит создать эффективный препарат от пока еще неизлечимой болезни уже в ближайшие годы.Для болезни Альцгеймера характерна массовая гибель нейронов, в результате чего пациенты теряют память и когнитивные функции. В настоящее время заболевание остается неизлечимым и приводит к смерти. По мнению ученых, главная причина болезни - скопление токсичных олигомерных белков.Тем не менее, большинство клинических испытаний препаратов против болезни Альцгеймера нацелены не на причину заболевания, а на его симптомы. Всего было проведено около 400 таких исследований, большинство из которых закончилось неудачей. В лучшем случае фармацевтам удавалось получить препараты, способные замедлить развитие болезни, отмечает Eurek Alert.Исследователи из Великобритании и Швеции предлагают иной подход. Они ищут препараты, нацеленные непосредственно на олигомерные белки.Ученые доказали возможность не только обнаружить такие соединения, но и искусственно повысить их эффективность. По мнению исследователей, первые молекулы-кандидаты смогут пройти клинические испытания уже в течение двух ближайших лет. Чтобы ускорить создание лекарства, ученые основали в Кембридже биотехнологическую компанию Wren Therapeutics.