10 ошибок тех, кто следит за питанием

Считается, что только правильное питание помогает добиться стройной фигуры, - но люди, которые строго следят за своим рационом во избежание лишних килограммов, совершают на самом деле немало ошибок.Так, в частности, ученые рекомендуют не считать калории. По их словам, в составе современных продуктов невозможно установить настоящее количество калорий, так как производители не всегда честно указывают содержание жира. Что необходимо делать – следить за умеренностью в еде, порция пищи не должна превышать размером кулак.Другая ошибка – отсутствие плотного завтрака (по словам специалистов, на завтрак можно смело баловать себя даже сладостями). Насыщенный завтрак является отличными стимулятором для активации метаболических процессов. Также нет нужды отказываться от употребления углеводов и жиров – эти вещества необходимы для осуществления многообразных физиологических процессов в организме, а их недостаток грозит возникновением дисфункций. К примеру, отмечают эксперты, можно без опасения есть макароны, при условии, что они приготовлены из твердых сортов пшеницы.Другое глупое табу помимо неприятия макарон - отказ от масла и соли. Если говорить о сливочном масле, то одна чайная ложка в день не только принесет вреда, но и даст организму много пользы, в том числе снабдив энергией для более активного сжигания калорий.«Пользы от обезжиренных продуктов в плане поставки энергии нет никакой. В молочных продуктах помимо жира есть еще и витамин D, без которого не усваивается кальций», - констатировали российский диетолог Юлия Манчук.Отказ от соли, в свою очередь, чреват серьезными сбоями в системе водно-солевого баланса, так что ежедневно необходимо съедать хотя бы 5 граммов.Многие считают: при правильном питании не нужно употреблять сахар. Но не стоит забывать о том, что глюкоза является жизненно необходимым для организма веществом, дефицит которого негативно сказывается на состоянии физического и умственного потенциала. Так что сахарозаменители не полезнее сахара, а сладости на фруктозе быстрее приведут к накоплению жира на боках и бедрах.Помимо этого питаться нужно разнообразно, а не есть целыми днями напролет только гречку и куриную грудку. Монопитание существенно замедляет метаболизм, а также провоцирует срывы, связанные с перееданием.