Дневной сон очень вреден для здоровья

Научные сотрудники Вашингтонского университета завили о том, что потребность спать днем может указывать на вероятные проблемы со здоровьем: в частности, по их словам, такая потребность коррелирует с повышенным риском развития болезни Альцгеймера.Американские ученые утверждают, что потребность в дневном сне пропадает после 7 лет, и в норме, если человек не достиг пожилого возраста и не имеет серьезных нарушений здоровья, не должен хотеть спать в светлое время суток. Но исследование с участием 189 человек показало, что люди, у которых есть начальные признаки болезни Альцгеймера, часто испытывают дневную сонливость и при возможности обязательно спят днем, - прежде всего, в связи с тем, что ночью они ощущают нехарактерную для этого времени суток активность.С этим согласны и российские специалисты. Невролог Ольга Любшина заявила в интервью о том, что, спать днем далеко не так полезно, как многим кажется. По мнению врача, у большинства взрослых людей привычка спать днем рано или поздно приведет к возникновению проблем с ночным засыпанием. В свою очередь, нарушения ночного сна связаны с повышенным риском многих заболеваний или обострения хронических состояний.Дневной сон нарушает ночной, и это доказанный факт, подчеркнула специалист.«Спать днем хорошо только для маленьких детей и пожилых людей, у которых в силу возраста нарушен режим сна и бодрствования», - пояснила невролог.