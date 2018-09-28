Медики назвали эффективный напиток для нормализации давления
Сегодня мы делимся с вами рецептом яркого свекольного смузи. Напиток не слишком сладкий, но в то же время он обладает насыщенным вкусом.
Туда мы добавили цитрусовые, миндальное масло, замороженные летние ягоды, семена чиа, благодаря чему этот напиток наполнит организм всеми необходимыми веществами и энергией.
Такое сочетание звучит немного необычно на первый взгляд, но стоит вам попробовать этот терпкий смузи, вы сразу его полюбите. Свекла содержит бетаин, который регулирует жировой обмен, препятствует инфильтрации печени и повышению кровяного давления. Плод полезен при ожирении, заболеваниях печени, гипертонии.
Семена чиа богаты омега-3, омега-6 жирными кислотами, минералами, клетчаткой, витаминами и белком, способствуют снижению холестерина в крови, предупреждают появление атеросклероза, болезней сердечнососудистой и нервной систем.
Ингредиенты:
1 мандарин, очищенный
1 небольшая свекла, очищенная и нарезанная
1/2 стакана красных ягод (например, малина или клубника)
1/2 спелого банана, предварительно замороженного
2 столовые ложки миндального масла
1 столовая ложка семян чиа
1 стакан (250 мл) несладкого миндального молока
1/4 чайной ложки экстракта ванили
щепотка морской соли
Приготовление:
Поместите мандарин, свеклу, красные ягоды, банан, миндальное масло, семена чиа, миндальное молоко, ваниль и морскую соль в блендер. Взбейте до однородной консистенции. Наслаждайтесь!
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