Эти продукты можно употреблять для профилактики онкологии

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Врачи составили список противораковых продуктов.Рак – болезнь 21 века. Онкологические заболевания могут возникнуть из-за целого ряда факторов. С ростом злокачественных клеток помогают бороться минералы, витамины и природные антиоксиданты.Разумеется, то, что человек употребляет в пищу, обязательно сказывается на его здоровье. Для того, чтобы организм оставался здоровым и его не коснулись онкологические заболевания, очень важно употреблять полезную еду.Брокколи является источником витаминов С и К – они обладают противораковыми и антибактериальными эффектами, защищают сердечно – сосудистую систему и помогают избежать атеросклероза.Чеснок содержит в себе большие группы серных соединений – это останавливает рост опухолей пищевода, толстой кишки, мочевого пузыря и предстательной железы. Кроме того, чеснок обладает химическими свойствами, которые блокируют пути распространения злокачественного процесса.Помидоры – источники ликопина и витамина С. Эти овощи также являются антиоксидантами и устраняют свободные радикалы, улучшают умственную и физическую деятельность, снижая при этом риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.В кукурузе есть феруловая кислота и бета-криптоксантин – данные элементы ингибируют рост раковых клеток. Кроме того, кукуруза справляется с камнями в почках, с запорами и хорошо влияет на работу кишечника.Острые специи и кайенский перец в частности согревают организм, ускоряют обмен веществ и проводят мощную дезинфекцию в тканях внутренних органов. Возьми за правило добавлять щепотку перца в обычные блюда, и ты оздоровишь организм, усилив противораковую защиту.