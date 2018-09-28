Назван один из самых полезных овощей для сердца и сосудов
Прежде всего, для сердца и сосудов. В них есть витамины замедляющие старение. А микроэлементы в этом овоще помогают бороться с онкологией. Из-за кислоты в них их стоит аккуратно употреблять людям с болезнями желудка.
Что еще интересно, так это то, что томаты полезны при болезнях костей и вообще делают их крепче. Этот овощ помогает похудеть , правда косвенно.
Употребление помидоров снижает уровень «плохого» холестерина.
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