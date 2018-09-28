Назван один из самых полезных овощей для сердца и сосудов

Врачи и диетологи давно разбираются в том, насколько полезны такие овощи, как помидоры. В соответствии с последним исследованием томаты оказались очень полезны.

Прежде всего, для сердца и сосудов. В них есть витамины замедляющие старение. А микроэлементы в этом овоще помогают бороться с онкологией. Из-за кислоты в них их стоит аккуратно употреблять людям с болезнями желудка.

Что еще интересно, так это то, что томаты полезны при болезнях костей и вообще делают их крепче. Этот овощ помогает похудеть , правда косвенно.

Употребление помидоров снижает уровень «плохого» холестерина.
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