Назван один из самых полезных овощей для кишечника

Французы считают шпинат королем среди овощей и выращивают его на любом свободном кусочке земельного участка.Жители этой страны уважают эту зелень за полезный состав и свойства шпината очищать организм.Шпинат имеет нейтральный вкус, а потому сочетать его в блюдах с другими ингредиентами очень легко. Но так как хранится шпинат недолго, он пользуется небольшим спросом среди потребителей.Шпинат содержит углеводы, белки и жиры, жирные кислоты – насыщенные, ненасыщенные и органические, много клетчатки, крахмал и сахар. Высоко содержание в шпинате витаминов А, Е, С, Н, К, РР, группы В и бета-каротина. Также в этом овоще присутствуют кальций, магний, натрий, калий, фосфор, железо, цинк, медь, марганец, селен.Белка в листьях шпината гораздо больше, чем, например, в фасоли или горохе, а витамины, несмотря на тепловую обработку, сохраняются.Чем полезен шпинат1. Шпинат насыщает организм, при этом помогает освободить его от токсинов и шлаков. Благодаря большому количеству легкоусваиваемого железа шпинат насыщает все клетки кислородом, улучшает обмен веществ и помогает чувствовать себя энергичнее.2. Благодаря низкой калорийности шпинат широко используется в диетическом питании.3. Употребление шпината благоприятно сказывается на состоянии зубов и десен, на укреплении кровеносных сосудов и работе поджелудочной железы. Благодаря шпинату останавливается развитие нежелательных опухолей и значительно оздоравливается кишечник.4. Для беременных женщин и маленьких детей шпинат ценен гармоничным сочетанием и наличием в нем всех необходимых для развития витаминов и микроэлементов.5. Из-за своих мочегонных, слабительных, противовоспалительных свойств шпинат показан при анемии, сахарном диабете, гипертонии, заболеваниях органов ЖКТ.6. Шпинат способен наладить углеводный обмен и работу гормональной и нервной систем, он помогает концентрации на важных вопросах и повышает работоспособность.7. При нарушениях работы щитовидной железы благодаря высокому содержанию йода шпинат рекомендуется среди основной лекарственной терапии.8. В шпинате достаточное содержание лютеина – вещества, которое полезно для здоровья глаз. Оно защищает нервные клетки и предотвращает дистрофию клетчатки. При этом лютеин имеет свойство накапливаться в организме и повышает остроту зрения.Употребление шпинатаШпинат можно есть свежим, вареным, запеченным, использовать в качестве основы для начинки, соусов, закусок или салатов. Шпинат отлично сохраняется в замороженном или консервированном виде.Вред шпинатаШпинат содержит щавелевую кислоту, которая негативно сказывается на работе больных почек и мочевыводящих путей. При любом дискомфорте во время употребления шпината его следует совсем убрать из рациона.Так как шпинат способен впитывать в себя вредные вещества, очень важно знать, в каких условиях и где его выращивают.