Медики назвали неожиданный способ омоложения организма

Ученые зафиксировали, что резкое урезание количества калорий в питании на непродолжительный период коррелирует с сокращением маркеров старения.Таким образом можно увеличить продолжительность жизни, полагают они.Авторами данной гипотезы стали американские ученые из Университета Южной Калифорнии. В качестве средства омоложения они предложили урезание суточного уровня калорий наполовину.В рамках эксперимента, проведенного специалистами, группе участников предлагалось выдерживать рацион, который состоял из овощных супов, энергетических батончиков, энергетических напитков, здоровых закусок и ромашкового чая. В первый день добровольцы съели пищи на 1090 калорий, в последующие пять дней – на 725. Затем они вернулись к нормальному питанию, а через месяц повторили пятидневный «пост».Медосмотр участников показал, что урезание калорий действовало на организм крайне позитивно.«Люди, которые придерживались сильно ограниченной диеты менее недели в месяц, продемонстрировали меньше признаков старения, диабета, болезней сердца и рака по сравнению с группой, которая не практиковала периодическое голодание. При этом положительный эффект сохранялся, несмотря на возвращение к нормальному питанию», - резюмировали исследователи.