«Чистое» питание: почему диеты не помогут избавиться от прыщей

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Сидите на диете, чтобы избавиться от акне? Эксперты рассказали, почему изменения рациона и приём витаминов не сделают вашу кожу идеальной.Отказаться от мяса, сахара, глютена, молочных продуктов, фастфуда, всего жареного, жирного и солёного — это лишь небольшой список советов, которые можно встретить в Интернете по запросу «как избавиться от прыщей». И хотя питание может быть связано со здоровьем кожи, большая часть информации в Сети не является научно обоснованной, а многие рекомендации по питанию не имеют никаких убедительных доказательств.Кроме того, истории людей, которые побороли акне, не могут быть основой для самолечения. Во-первых, люди сами точно не могут определить, что именно им помогло: отказ от какого-то продукта, косметические средства или снижение уровня стресса. А во-вторых, то, что помогает одному, может не помогать другому.Такие официальные медицинские организации, как Американская академия дерматологии, считают, что никакие специфические изменения в питании для лечения акне не нужны.Небольшие исследования подтверждают связь продуктов с высоким гликемическим индексом и появлением акне. Но в одном исследовании принимали участие только мужчины, а в другом — взрослые жители Нью-Йорка. Исследователи нью-йоркцев отметили, что у участников с акне в рационе присутствует больше простых углеводов. Однако, согласно полученным данным, для людей с акне в целом характерен более высокий уровень жизни, чем для участников с высыпаниями на коже.Что касается молочных продуктов, несколько исследований показали: некоторые виды молочных продуктов, особенно обезжиренное молоко, могут провоцировать высыпания. Однако этот анализ использовал воспоминания 47 355 взрослых женщин об их диете в средней школе.Итальянское исследование 563 человек также нашло взаимосвязь молока и прыщей, а вот влияния йогуртов или сыра на проявления акне замечено не было. Глютен тоже часто называют источником воспалений на коже. Многие люди исключают глютен из рациона, пытаясь улучшить своё состояние, но такие перемены будут иметь значение только для людей с аллергией на клейковину или гиперчувствительностью к ней. Подавляющее большинство может употреблять продукты с глютеном без каких-либо проблем. В целом существующих данных недостаточно для каких-либо рекомендаций об ограничениях в питании.Для улучшения состояния кожи многие люди исключают разные продукты или начинают придерживаться определённой диеты — безглютеновой, кето или веганской. Но вместе с такими ограничениями некоторые люди могут испытывать нехватку важных витаминов, минералов и аминокислот. А любые дефициты отрицательно влияют на состояние волос, кожи и ногтей.Небольшие исследования показывают положительное влияние добавок и витаминов на акне — приём цинка, рыбьего жира или пробиотиков (но в дополнении с антибиотиками) показали хорошие результаты. Однако данные недостаточно сильны, чтобы утверждать, что приём БАД и витаминов показан при лечении высыпаний на коже. Важно понимать, что добавки не регулируются так же, как рецептурные лекарства. Поэтому некоторые из обещаний на упаковке могут быть недостоверными, а состав самих таблеток может отличаться от заявленного.Кроме того, даже самые банальные добавки могут быть опасными — побочные эффекты, нежелательные реакции с другими препаратами. Приём любых витаминов или биоактивных добавок нужно обсуждать с врачом.Вместо того чтобы исключать определённые группы продуктов или лечиться с помощью добавок, стоит придерживаться сбалансированной диеты — с достаточным количеством белка, умеренным потреблением углеводов, полезными жирами, овощами и фруктами. Предотвратить прыщи с помощью диеты невозможно, но полноценное питание поможет поддерживать здоровье кожи и организма в целом.