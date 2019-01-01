Назван самый неожиданный и эффективный способ бросить курить

Многие курильщики мечтают об отказе от вредной привычки, но не у многих это получается. Эксперты назвали простой и наиболее эффективный способ.Вряд ли в нашей стране остались люди, которые никогда бы не слышали об опасности курения. К сожалению, курильщикам со стажем бывает очень тяжело отказаться от вредной привычки, и порой им приходится делать по нескольку десятков попыток. Если вы отчаянно хотите бросить курить, но у вас никак не получается, то не чувствуйте себя неудачником - вы не одиноки. К примеру, в Великобритании сегодня насчитывается 9 млн курильщиков, но две трети из них хотят отказаться от сигарет. Тем более, что каждая пятая смерть в стране вызывается курением, а отказ от него является лучшей защитой здоровья. Исследования показывают, что лишь 4% людей, пытавшихся бросить курить, воздерживаются от сигарет через год после начала попытки. Ну а 96% продолжают курить снова.«Наименее эффективным способом отказа от курения является испытание собственной силы воли, - говорит врач общей практики и специалист в области борьбы с вредными зависимостями доктор Сара Джарвис. - Обращайтесь к медикам, которые используют никотинозаместительную терапию. Она может быть в виде пластырей, жвачек или леденцов. Исследования показывают, что вероятность успеха в борьбе с курением вырастает на 50-70%, если курильщики прибегают к помощи терапии».Доктор Джарвис также настоятельно рекомендует курильщикам сфокусироваться на причинах, которые толкнули к отказу от курения изначально. Необходимо выписать их на бумаге или в электронном виде и чаще перечитывать, поскольку это та самая мотивация, которая нужна для окончательного успеха. Следует увеличить приём воды и найти новые способы для релаксации. Неожиданным и самым мощным способом борьбы с курением будет… финансовый расчет, ведь стоимость сигарет сегодня достаточно высока, а отказ от их покупки позволяет сэкономить деньги.Финансовая сторона борьбы с курением является одним из самых эффективных мотивов, как показывают исследования. Те деньги, которые мы каждый день тратим на покупку сигарет, можно постепенно откладывать, чтобы в течение года скопить неплохую сумму.