8 признаков дефицита белка в организме

Эксперты назвали 8 признаков дефицит белка в организме. Они свидетельствуют о том, что рацион необходимо пополнить этими питательными веществами.1. Отёки кожи. Эти отеки, также известные как жировики, характеризуются скоплениями воды в организме. А причиной этого является дефицит белка.2. Жировой гепатоз. Скопления жира вокруг печени часто наблюдаются у жертв ожирения, а также у любителей алкоголя. Эксперты полагают, что плохое питание приводит к этой проблеме, особенно если в рационе не хватает переносящих жир белков.3. Слабые ногти. Хрупкие ногти - это один из наиболее очевидных признаков белкового дефицита. Он также говорит о том, что в рационе недостает железа и витаминов.4. Потеря волос. Если ваши пряди стали более редкими, и вы столкнулись с аллопецией, то это повод для беспокойства. Нередко причиной выпадения волос является дефицит белков, из-за которого фолликулы деградируют или укорачиваются.5. Утрата мышечной массы. Многие посетители спортзала знают о том, как важно налегать на белки, которые помогают строить мускулатуру. Если же вы столкнулись с уменьшением объема мышц, то самое время включить в рацион побольше белков.6. Хрупкие кости. Есть данные о том, что хрупкость костей вызывается не только дефицитом кальция в организме, но и нехваткой белка. Если же его в рационе достаточно, то вероятность переломов шейки бедра снижается на целых 69%.7. Предрасположенность к инфекциям. Белок необходим иммунной системе для сражения с бактериями и вирусами. Если вы выздоравливаете слишком медленно, часто сталкиваетесь с болезнями, то это повод для опасений.8. Постоянный голод. Если вы лишаете себя важнейших питательных элементов, включая белки, то организм будет реагировать на это постоянным голодом. Даже в том случае, если вы регулярно питаетесь.