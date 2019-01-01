Назван один из самых полезных фруктов для желудка

Груша - не только изумительно вкусный фрукт, но и чрезвычайно полезный.Груши - очень вкусный фрукт. Они содержат много воды, большое количество питательных веществ, а лучше всего то, что мы можем есть их в любое время года.К тому же этот фрукт прекрасно усваивается нашим организмом.Эксперты пришли к выводу, что груши - это наименее аллергенный фрукт, который не вызывает никаких проблем с пищеварением у большинства людей. Кроме того, зрелые груши улучшают пищеварение, поэтому их рекомендуют употреблять людям, страдающим от боли в желудке или при изжоге.Груша также идеально подходит тем, кто хочет похудеть. Из-за высокого содержания воды и того, что груша быстро вызывает чувство насыщения, ее рекомендуют употреблять в качестве десерта или закуски во многих диетах. Кроме того, она очень полезна для тех, кто занимается спортом (особенно перед тренировкой), поскольку содержит простые сахара, в том числе, фруктозу.Растворимые и нерастворимые волокна груши помогают уменьшить уровень «плохого» холестерина и регулировать работу кишечника. Ведь пектин, содержащийся в этом фрукте, предотвращает запоры, очищает организм и улучшает проблемы с толерантностью к глюкозе.Если вспомнить о витаминах, которые содержатся в груше, то мы найдем целые комплексы витаминов B, C и E. Кроме того, съедая 2 средних фрукта в день, мы обеспечим себя 10% необходимой нам фолиевой кислоты.Преимущества грушиСок этого фрукта защищает сердечно-сосудистую систему, обеспечивает кальцием маленьких детей, чтобы их кости росли здоровыми и сильными, а также дает нам железо, которое способно увеличивать количество красных кровяных телец.Люди, которые имеют зоб, должны есть как можно больше груш, поскольку они являются прекрасным источником калия. Груши помогут и тем, кто страдает от отеков - они является сильным мочегонным средством.Если вы страдаете от диареи, гастрита или язвы, ешьте одну или две груши в день. Также этот фрукт рекомендуют употреблять для усиления секреции желудочного сока и наладки работы печени и поджелудочной железы.Этот вкусный фрукт рекомендуется употреблять всем, но особенно тем, кто страдает от: гипертонии, сердечно-сосудистых заболеваний, холестерина, хронического запора (тогда их надо есть вместе с кожурой), анемии, чувствительного желудка, отеков, диареи и коликов, зоба, диабета, избыточного веса.Груши идеально подходят для детей в период завершения грудного вскармливания, детей и подростков в стадии роста и спортсменов.Максимальное количество груш, которые следует употреблять ежедневно, это 3 фрукта среднего размера, хотя врачи говорят, что и одной груши вполне достаточно.Мы можем провести процедуру, известную как «грушевая чистка», которая заключается в том, чтобы съедать 1 кг груш в день в течение 10 дней. Это помогает уменьшить кровяное давление и улучшить работу почек.Вы можете наслаждаться сырой грушей или десертом из нее в любое время суток. Некоторые считают, что груши лучше есть полностью, с кожей (в этом случае надо ее очень хорошо помыть), а другие - в очищенном виде.Кроме вышеперечисленных преимуществ, есть еще некоторые плюсы, но они принесут вам пользу только в том случае, если вы будете съедать по груше ежедневно в течение целого года.Помогают бороться со свободными радикаламиЭти органические соединения, как известно, вызывают повреждения клеток, которые могут привести, в долгосрочной перспективе, к когнитивным нарушениям или преждевременному старению. Груши являются отличным антиоксидантом и, следовательно, помогают «приструнить» свободные радикалы.Помогают контролировать диабетГруши имеют низкий гликемический индекс и поэтому идеально подходят для диабетиков, когда они чувствуют, что хотят съесть что-то сладкое. Первое, что происходит после того, как вы съели грушу, это поглощение углеводов, что приводит к адекватному контролю уровня глюкозы в крови.Заботятся о вашем сердцеЕсли у вас были случаи сердечных заболеваний в семье или у вас есть сердечно-сосудистые проблемы, груши являются отличным средством для профилактики этих недугов.Дело в том, что они содержит много клетчатки, которая помогает устранить соли желчных кислот и уменьшает уровень «плохого» холестерина. Кроме этого, всего одна груша в день снижает риск инсульта на 50%.Помогают предотвратить ракОпять же, мы снова вспоминаем о клетчатке. Именно она, в этом случае, способна предотвратить рак. Эта питательное вещество помогает вывести из организма канцерогенные химические вещества. Если они не будут накапливаться в толстом кишечнике, мы будем менее склонны к развитию этого заболевания.В свою очередь, благодаря потреблению груш, женщины в периоде менопаузы на 34% реже страдают от всех видов рака.И наконец, вы должны знать, что груша помогает укрепить иммунную систему, дает энергию нашему организму и снимает боль, вызванную воспалением.