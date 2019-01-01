9 вещей, которые категорически нельзя делать на голодный желудок

От того, насколько добрым и бодрым будет утро, зависит наше настроение и работоспособность в течение всего дня.Но есть вещи, которые категорически запрещено делать по утрам на голодный желудок, если Вы хотите чувствовать себя не только энергичным, а и здоровым.О них и поговорим далее.1. Нельзя пить кофе натощакЧашечка ароматного и бодрящего кофе с утра – нерушимый ритуал для многих!Но если Вы пьете кофе натощак, это может негативно сказаться на работе желудка, спровоцировать изжогу и гастрит!А виной всему избыточное количество желудочного сока, выделяемого в процессе употребления кофе. Соляная кислота раздражает слизистую желудка и нарушает работу пищеварительной системы.В случае, если чашка кофе – это и есть Ваш завтрак, забудьте о хорошем настроении и энергичности на протяжении дня. Дело в том, что утренний кофе натощак в сочетании с отсутствием завтрака – прямой путь к дефициту серотонина, а именно этот гормон отвечает за отличное настроение!Что же делать кофеманам, начинающим свой день с чашки кофе?Совет: добавляйте в кофе сливки либо молоко (жир, содержащийся в этих продуктах, поможет свести к минимуму негативное действие кофе, выпитого натощак).А еще лучше – начинать утро со стакана теплой очищенной негазированной воды, чтобы запустить работу всего организма и ускорить обменные процессы!2. Нельзя курить натощакУтренний кофе с сигаретой на голодный желудок – еще одна вредная привычка, которую необходимо искоренять!Никотин, как и кофе, усиливает выработку желудочного сока, который при отсутствии продуктов для переваривания начинает разрушать слизистую оболочку самого желудка и кишечника. А это чревато нарушением кислотного баланса, развитием гастрита, язвы желудка и 12-перстной кишки.Курящие люди в один голос утверждают, что выкуривание сигареты с утра придает бодрости, помогает им собраться с мыслями и успокоиться. На самом же деле сигарета с утра помогает устранить проявления никотиновой абстиненции, при этом ни о какой пользе курения речи идти не может!Совет: скажите твердое "нет" курению! Если же расставаться с этой привычкой Вы пока не готовы, то начинайте свое утро с завтрака, а уж затем тянитесь за сигаретами, медленно отравляющими Вам жизнь.3. Нельзя пить алкоголь на голодный желудокРаз уж мы заговорили о вредных привычках, нельзя обойти стороной и употребление алкогольных напитков.Алкоголь, выпитый на голодный желудок, всасывается в кровь в 2 раза быстрее, что, как минимум, приводит к быстрому опьянению.Вместе с тем выводятся продукты распада спиртосодержащих напитков очень долго, что не только чревато тяжелым похмельем, а и негативно сказывается на работе печени, почек и сердца.Совет! Не употребляйте алкоголь на голодный желудок! Даже небольшой бутерброд с маслом снизит негативное влияние алкоголя на организм!4. Нельзя принимать таблетки на голодный желудокЗапомните одно непреложное правило! Любые таблетки нельзя принимать натощак, если об обратном не говорит инструкция к препарату.Особого внимания заслуживают противовоспалительные лекарственные средства, прием которых на голодный желудок не только снижает их эффективность, а и может спровоцировать желудочные кровотечения!Совет! Запивая противовоспалительные препараты молоком, Вы уменьшите негативные последствия, которые могут возникнуть на фоне их приема.5. Нельзя жевать резинку на пустой желудокКогда вы жуете жвачку натощак, вырабатываемый желудочный сок повреждает слизистую желудка, что в итоге может спровоцировать развитие гастрита.Но даже после еды жевать жвачку можно не более 10 – 15 минут. Это поможет предупредить формирование неправильного прикуса (особенно актуально это для детей) и исключит поступление вредных для организма веществ, содержащихся в этом продукте.И еще один совет: выбирайте жевательные резинки, в состав которых входят натуральные подсластители ксилит либо сорбит.6. Нельзя ложиться спать на голодный желудокДиетологи в один голос твердят о том, что после шести вечера употреблять пищу нежелательно. Но что делать, если спасть Вы ложитесь ближе к полуночи, а Ваш желудок подает сигналы о том, что он пуст?Игнорировать такие сигналы нельзя, ведь ощущение голода просто не даст Вам расслабиться и уснуть. Если же уснуть Вам все-таки удастся, то сон будет поверхностным, а пробуждение ранним.К тому же, проснувшись голодным, как волк, Вы съедите на завтрак двойную порцию. А переедание грозит появлением лишних килограммов.Совет! Справиться с чувством голода и сделать сон крепким помогут молочные продукты, содержащие магний и кальций. А вот на фигуре такой поздний ужин вряд ли отразиться, если, конечно, не запивать молоком бутерброд с колбасой.7. Нельзя заниматься спортом на голодный желудокПри интенсивных силовых тренировках натощак Вы, несомненно, потеряете мышечную массу, однако жировые отложения никуда не исчезнут.Ошибочным является и мнение о том, что такие тренировки эффективно сжигают калории, ведь голодному организму не хватает для этого энергии.Совет! Если Вы планируете интенсивные нагрузки, то обязательно перекусите примерно за час до начала тренировки. Если же заниматься Вы будете с пустым желудком, то отдайте предпочтение анаэробным нагрузкам.8. Нельзя покупать продукты на голодный желудокОбходите стороной продуктовые магазины, если Вы голодны. В противном случае Вы рискуете приобрести массу не особо нужных продуктов, которые в итоге придется съесть, а это не лучшим образом может отразиться как на Вашем бюджете, так и на фигуре.Совет! Посещайте продуктовые супермаркеты на сытый желудок. А еще лучше – составляйте список необходимых продуктов и берите с собой сумму, необходимую для приобретения товаров из списка. Это уменьшит соблазн побаловать себя чем-то вкусным, незапланированным и не всегда полезным.9. Продукты, которые нельзя есть на голодный желудокВ список продуктов, которые лучше не употреблять натощак, попали:Цитрусовые, поскольку высокое содержание в них кислоты может спровоцировать со временем развитие гастрита и язвы желудка. Тем, кто начинает свой день со стакана цитрусового сока, диетологи рекомендуют разбавлять сок водой в соотношении 1:1 либо употреблять сок после приема пищи.Бутерброды с колбасой, беконом или паштетом, вред которых многократно превышает пользу. Любителям таких жирных и калорийных завтраков и перекусов советуем заменить перечисленные продукты на сыр, а для приготовления бутербродов использовать цельнозерновой хлеб.Бананы, в состав которых входит фруктоза, при употреблении натощак провоцируют резкое повышение сахара в крови. Кроме того, этот плод в большом количестве содержит магний, что при приеме на голодный желудок может привести к нарушению кальциево-магниевого баланса в организме и проблемам с сердечно-сосудистой системой. Выход: комбинировать бананы с сухофруктами или яблоками.Сырые овощи (например, огурцы, капуста, сладкий перец) могут спровоцировать раздражение слизистой желудка, поскольку содержат кислоты. А это может привести к гастриту и образованию язв.Сладости на голодный желудок – не лучшее решение, если Вы заботитесь о своем здоровье. Дело в том, что с утра поджелудочная железа не способна вырабатывать то количество инсулина, которое необходимо для полноценного расщепления сахара, что приводит к повышению сахара в крови.Чеснок – еще один продукт, который противопоказано употреблять на голодный желудок, так как он не только раздражает слизистые желудка, а и может спровоцировать гастроспазм.Надеемся, что эти простые правила помогут Вам минимизировать вред, который мы зачастую наносим себе сами, забывая о правильном питании и здоровом образе жизни. Подкорректируйте свои ежедневные привычки – и организм обязательно скажет Вам "спасибо" своей слаженной работой!