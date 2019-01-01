12 эфирных масел: от хронических болезней, депрессии и тревожности

Эфирные масла — это уникальные природные лекарства, которые помогают справляться со многими недугами. Некоторые работают как болеутоляющие и антидепрессанты. Эксперты рассказали, какие масла стоит добавить в домашнюю аптечку.Миллионы людей борются с хроническими, в том числе аутоиммунными заболеваниями. Из-за страданий снижается качество жизни, увеличивается риск развития тревожности и депрессии. Избавиться от проблем и укрепить здоровье помогут эфирные масла. Попробуйте их целебную силу!1. КорицаМасло корицы ценится не только за изумительный запах. Оно оказывает противовоспалительное действие и снимает боль, вызванную хроническими заболеваниями. Неудивительно, что его рекомендуют тем, кто страдает от артрита. Это натуральное средство от боли в мышцах и суставах возвращает способность нормально двигаться, облегчает приступы мигрени, снижает давление при синусите. Его применяют при нарушениях пищеварения, а также для заживления инфицированных ран и порезов.2. ИмбирьМасло имбиря избавляет от болей различного генеза и особенно рекомендовано при расстройствах пищеварительной системы. Имбирь способен подавлять активность медиаторов головного мозга, которые связаны с механизмом боли и часто вызывают ее обострение. Также помогает при артрите: снимает воспаление и боль в мышцах и суставах, улучшает общее самочувствие.3. ГрушанкаГрушанку иногда называют природным аспирином за высокое содержание метилсалицилата. У растения превосходные болеутоляющие свойства. Масло грушанки можно использовать для массажа или наносить на болевые точки. Оно снимает мышечные и суставные боли, эффективно при ревматоидном артрите. Кроме того, успокаивает головную боль.4. ЛавандаСреди масел, помогающих преодолеть тревожность и депрессию, на первом месте лаванда. Ее тонкий аромат успокаивает и расслабляет, понижает высокий уровень стресса, вызванный избытком кортизола. Эфирное масло лаванды не только возвращает желанное равновесие, но и успокаивает воспаленную кожу при акне, экземе. Помогает при аутоиммунных заболеваниях, которые сопровождаются кожными высыпаниями. Также это отличное средство при ревматоидном артрите и болезнях опорно-двигательного аппарата.5. КедрКедровое масло славится противовоспалительными свойствами. Оно прекрасно успокаивает нервную систему и подходит для лечения депрессии.Массаж с кедровым маслом облегчит болезненные ощущения в мышцах и суставах. В ароматерапии кедр работает как мощный антистресс и возвращает здоровый сон. Многие пользуются им при медитациях. Оно рекомендовано при псориазе и раздражениях кожи, а также повышенном кровяном давлении.6. БергамотПочти все фанаты ароматерапии обожают сладковатый запах масла бергамота. И не зря: оно избавляет от депрессивных состояний, помогает побороть тревожность и укрепляет общее самочувствие.Бергамотовое масло советуют тем, кто страдает от экземы и псориаза. Средство прекрасно успокаивает кожу и сокращает очаги воспалений. Мощный антисептик, залечивает небольшие раны. Кроме того, масло выводит из организма токсины.7. ЛаданВеками известное эфирное масло ценится за исключительные противовоспалительные свойства. Ладан успокаивает поверхность кожи и эффективно действует на клеточном уровне. Особенно рекомендован при волчанке, поскольку стимулирует иммунный ответ и смягчает дальнейшие проявления болезни.Часто используется в ароматерапии, обладает успокаивающим действием и проясняет мышление. Если надо снять нервное напряжение, масло ладана поможет расслабиться и сохранить сосредоточенность.8. Перечная мятаПеречную мяту часто используют в лечении нарушений пищеварения. При воспалении кишечника можно смешать несколько капель эфирного масла перечной мяты с натуральным кокосовым маслом и помассировать живот. Это обязательно облегчит симптомы.Известно также, что масло мяты устраняет скованность суставов и поддерживает мышечный тонус. Используется при точечном и общем массаже, стимулирует кровообращение и облегчает дыхание при простуде. Благоприятно действует на психику и предохраняет от любых душевных расстройств.9. Шалфей мускатныйХронический стресс — один из основных факторов, снижающих качество жизни и усиливающих проявления аутоиммунных заболеваний. Шалфей мускатный снижает уровень стресса, облегчая последующие симптомы.Эфирное масло шалфея защитит от частых перепадов настроения, поможет справиться с депрессией и тревожностью. Спасет от бессонницы, вернув крепкий и глубокий сон. Шалфей восстанавливает гормональный баланс, а его настой спасет от сухости кожи.10. ВалерианаУ эфирного масла валерианы множество целебных свойств. Оно восстанавливает гормональный баланс, возвращает нормальный сон, снижает уровень тревожности и депрессии. При регулярном использовании улучшает настроение и освобождает от негативной энергии, накопленной в результате хронического стресса.Если зашкаливает уровень гормонов стресса, масло валерианы — идеальное решение. Оно вернет равновесие и поможет сохранить миролюбивое, спокойное, расслабленное состояние.11. ЛемонграссМасло лемонграсса болеутоляющее, успешно действует при воспалительных и аутоиммунных процессах. Укрепляет суставы и мускулы, снимает головную боль и борется с вирусными инфекциями.Лемонграсс повышает самооценку и побеждает депрессию, укрепляет психическое здоровье и стрессоустойчивость. Справляется с тревожностью и перепадами настроения. Его рекомендуют кормящим матерям для усиления лактации.12. ЗверобойЭфирное масло зверобоя — это природный антидепрессант, который стимулирует выработку важных нейромедиаторов: дофамина, серотонина и норэпинефрина. При регулярном применении предотвращает резкие скачки эмоциональных состояний, стабилизирует гормональный баланс и в целом благотворно влияет на здоровье. Это отличное средство для борьбы со стрессом и хронической усталостью.Эти масла можно использовать при массаже, в ароматерапии и для ингаляций.