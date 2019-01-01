Назван самый эффективный способ избежать инфаркта

Самый эффективный способ защиты здоровья человека от всевозможных сердечно-сосудистых заболеваний, включая инфаркт, назвал российский ученый, академик, доктор медицинских наук Юрий Беленков.По его словам, только в России от сердечно-сосудистых заболеваний, список которых включает в себя острый инфаркт миокарда и ишемическую болезнь сердца, умирает около миллиона человек в год.Универсального лекарства, которое могло бы стать панацеей от всех болезней, угрожающих человечеству, в научной среде специалистов пока не изобрели. Поэтому остается профилактика."Правильное питание, занятия спортом и внимание к здоровью: регулярная проверка давления, частоты пульса, уровня холестерина и сахара в крови. Это скучно и тяжело, но это самый эффективный на сегодня метод",.