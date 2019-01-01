Как сохранить сердце здоровым

О секретах долголетия и о том, как сохранить свое сердце здоровым, корреспонденту «АиФ-Югра» рассказала врач - кардиолог Окружной клинической больницы Ханты-Мансийска Наталья Амеличкина.Спорт - наше всеЕкатерина Резанова, АиФ-Югра: Наталья Викторовна, в чем секрет долголетия и здорового сердца?Наталья Амеличкина: Профилактике сердечно-сосудистой системы уделяется большое внимание, на каждом шагу можно увидеть и плакаты, и брошюры, но все равно стоит напоминать и говорить о том, что здоровый образ жизни, адекватная физическая нагрузка - первая ступень к долголетию. Сегодня люди настолько заняты, что им даже некогда задумываться о здоровье.Наш организм - как машина, но почему-то машинам уделяют больше внимания, чем себе, меняют масло, шины, проверяют давление в колесах, так же стоит относиться к себе и находить время остановиться и проверить свое здоровье. Необходимо отказаться от вредных привычек. Никотин не только вызывает развитие и ускоряет вероятность заболевания сердца и атеросклероза, но и разрушает сосуды. У курящих людей высока вероятность возникновения тромбофлебитов и сосудистой патологии.- Начать заниматься спортом можно в любом возрасте и даже тем, у кого есть проблемы с сердцем?- Любви и спорту все возрасты покорны. Вы замечали, что у большинства спортсменов нет проблем с сердцем? Многие живут до 70-80 лет. Физическая активность, спортивные тренировки должны быть определены персональным тренером, и лучше всего проводить их под его наблюдением. Чтобы сердце было здоровым, необходимо выполнять физические нагрузки в течение 40-60 минут 2 - 3 раза в неделю, конечно, при этом нужно следить за своим самочувствием и сердцебиением. Тренировки должны соответствовать возрасту, весу, давлению. Сегодня во многих спортивных клубах расписывают индивидуальную программу, если нет возможности ходить в клуб, то проконсультироваться со специалистом нужно хотя бы один раз.Если сравнить двух пациентов с одинаковыми заболеваниями, но один начал заниматься спортом, а другой - нет, то можно заметить динамику. Те, кто занимается спортом, уменьшили прием лекарств, снизили вес, прак-тически многие отказались от препаратов корректирующих и снижающих давление. У пациентов, не занимающихся спортом, наоборот, растет количество принимаемых препаратов, было 4, стало 7-9. Плюс, присоединяется сахарный диабет, потому что, чем выше масса тела, тем больше риск развития этого заболевания.Сбалансированное питание- Какие продукты полезны для сердца, а какие нет?- Питанию стоит уделить особое внимание. Это очень обширный вопрос, но, если в двух словах, то все начинается с культуры питания. Есть нужно медленно, до ощущения насыщения и не важно, что «все такое вкусное». Необходимо соблюдать сбалансированную диету, по возможности, не злоупотреблять жареным, жирным, копчёным, солёным, острым. Во всем нужна мера. Родителям нужно учить детей питаться правильно, насколько это возможно, избегать фас-фудов, еды на скорую руку и газированных напитков, с повышенным содержанием сахара и кофеина. Но в современном мире трудно устоять перед многими соблазнами.Сегодня в магазинах много рафинированных продуктов, то есть, продуктов высокой очистки, это касается, например, сахара и мучных изделий. С сахаром все ясно, ну, а по поводу муки высшего и первого сортов, многим любопытно будет узнать, что делают её из центральной части зерна, в которой, в отличие от оболочки, практически нет полезных веществ, только крахмал, вызывающий насыщение и помогающий набирать вес. К тому же рафинированные продукты усиливают риск возникновения атеросклероза. Поэтому, лучше отдать предпочтение хлебу грубого помола, в котором содержится много отрубей и злаков.Самые полезные продукты - морские, в них содержатся те соли и аминокислоты, которые мы не получаем в условиях нашего региона. Обязательно раз в неделю нужно устраивать рыбный день, есть морскую капусту и вспомнить про незаслуженно забытый рыбий жир.- Есть много рецептов и методов народной медицины для поддержания здоровья сердца. Как вы к ним относитесь?- Действительно, рецептов много, кто-то пьет настойки из овса, свекольный сок, поедает горстями чеснок, якобы это все укрепляет сердечную мышцу. О пользе или вреде народных методов трудно судить, мы же с вами как-то дожили до 21 века, не всегда же была современная диагностика и лечение. Я говорю своим пациентам: «Если вам это помогает и вам нравится это пить, то, пожалуйста, пейте».Помощь врача- Есть ли у «сердечников» нашего региона свои особенности?- Все чаще специалисты сталкиваются с синдромом переутомления молодых людей, потому что короткий световой день, большая эмоциональная загруженность на работе и, как следствие, - развитие тахикардии. У тех, кто работает на износ, рано развивается артериальная гипертензия, она встречается чаще и у людей, живущих на такой неровной территории как наша, ведь город окружен холмами. Из-за того, что мы живем в безйодной среде, много заболеваний щитовидной железы.- Когда нужно обращаться к врачам?- Советую идти на прием не тогда, когда начинает серьезно болеть сердце или появляются опасные симптомы, а регулярно посещать врача в целях профилактики. Сердечные болезни развиваются медленно, первыми симптомами могут служить головные боли, скачки давления, щемление в области сердца. У каждого заболевания - свои «сигналы», например, гипертония сопровождается головной болью в затылочной области, а первые признаки стенокардии - это реакция сердца на нагрузку, если вы побежали, и у вас где-то что-то кольнуло - это первый повод прийти к врачу. В любое время вы можете обратиться в доврачебный кабинет в больнице, там нет очередей и не надо записываться. Пришли, померили давление, если головная боль и давление нормальное, значит, причина в усталости, сегодня это проблема многих молодых людей, которые много работают и не умеют отдыхать и расслабляться.