Зрение после 40 лет: опасные симптомы

Даже если всю жизнь Ваше зрение было идеальным, то после 40 лет могут начаться изменения. Внезапно обнаруживается, что приходится щуриться, в темноте стало сложно различать лица, а буквы в ежедневной газете стали какими- то подозрительно мелкими и сливаются.После наступления 40 лет стоит записаться на профилактический осмотр к офтальмологу, даже если вы никогда не пользовались очками или контактными линзами. Специалист нужен для выяснения, нет ли у Вас риска возникновения ВМД (возрастная макулярная дегенерация – «старение сетчатки») или глаукомы, т.к. эти явления часто возникают после 40 лет1. Но, если «поймать» их на ранней стадии, можно замедлить прогрессирование данных состояний и сохранить зрение.Однако не все так драматично, ведь не каждое возрастное изменение настолько серьезно, чтобы угрожать зрению, хотя раздражает и причиняет неудобства.Сухость в глазахЭта проблема чаще возникает в сухом климате/помещении (напр. офисе) и после долгой работы за компьютером. Обычно люди моргают около 30 раз в минуту, однако в процессе работы за компьютером, частота моргания снижается до 10–15 раз в минуту. У женщин сухость глаз может быть связана с изменением уровня половых гормонов, и приемом противозачаточных.Что делать?Состояние хорошо поддается лечению: обратитесь к офтальмологу для того, чтобы он порекомендовал увлажняющие капли, восстанавливающие слёзную пленку. Однако не стоит покупать препараты, уменьшающие покраснение глаз.Они сужают сосуды, тем самым вызывая еще большую сухость. Также важно скорректировать диету — пить больше воды, уменьшить количество алкоголя.Ухудшение зрения вблизиЕсли нужно больше света, чтобы увидеть буквы в книге или вы заметили, что держите смартфон все дальше от глаз, чтобы прочитать СМС, то это скорее всего возрастная пресбиопия или дальнозоркость. Это не опасно, с возрастом хрусталик внутри глаза теряет свою эластичность, поэтому нарушается зрение.Что делать?Посетить врача для выписки очков. По рецепту можно будет приобрести в оптике недорогие стандартные очки для чтения, но возможен и индивидуальный подбор.Вместо старомодных бифокальных очков стоит приобрести очки с мультифокальными линзами. Они позволяют видеть предметы на разных расстояниях, вместо использования обычных очков каждый раз, когда нужно прочесть меню или посмотреть сообщение на экране.ГлаукомаЭто повышения давления в глазу. Состояние опасно, так как приводит к повреждению зрительного нерва, без лечения происходит потеря зрения.Начинается обычно с ухудшения периферического зрения, могут быть приступы боли в глазах, их покраснение.Что делать?После 40 лет проходить ежегодный осмотр. Врач измерит внутриглазное давление, а также расширит зрачок для определения истинной остроты зрения и осмотра сетчатки. При раннем выявлении глаукома поддается лечению.КатарактаТак называют помутнение хрусталика. Хрусталик состоит из воды и белковых структур, с возрастом белок изменяет свои свойства и мутнеет. В результате зрение затуманивается, делается размытым, ухудшается ночное зрение.Что делать?Носить солнцезащитные очки, так как ультрафиолетовые лучи могут усугубить состояние. На ранних стадиях помогут очки, но в более тяжелых случаях проводят замену хрусталика на искусственный.Макулярная дегенерация (макулодистрофия, дегенерация желтого пятна)Желтое пятно или макула — это самый тонкий участок сетчатки, состоящий из миллионов светочувствительных клеток, которые обеспечивают остроту зрения.Когда макула разрушается в связи с образованием друз в виде желтых пятен (накопление липофусцина – гормон старения), центральное зрение начинает размываться. Причиной считают недостаток каротиноидов: лютеина и зеаксантина, а также витаминов – антиоксидантов, цинка и селена.Что делать?Так как наш организм не синтезирует каротиноиды и витамины самостоятельно, а получает их только извне, посредством питания, следует включить в свой рацион такие продукты, как: морковь, апельсин, грецкие орехи, красный перец, либо употреблять каждый день витаминно – минеральный комплекс для поддержки остроты зрения. Например, БАД к пище Окувайт® Форте, который применяется в качестве источника каротиноидов (лютеин, зеаксантин) и дополнительного источника витаминов С, Е, цинка и селена и был специально разработан для сохранения здоровья глаз. Средство способствует улучшению функционального состояния сетчатки при возрастных изменениях. Клинические исследования показали, что длительный прием лютеина и зеаксантина повышает плотность макулярного пигмента и способствует поддержанию высокой остроты зрения.Содержащиеся в составе продукта каротиноиды защищают сетчатку от разрушающего воздействия яркого света, снижают риск возникновения и развития возрастных дегенеративных изменений сетчатки и обладают противовоспалительными свойствами.