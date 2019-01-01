Какие продукты нельзя сочетать с лекарствами

Врачи из Германии рассказали о сочетаниях лекарств и продуктов питания, которые опасны или полезны для здоровья. Эта информация поможет миллионам граждан нашей страны.Сотни тысяч россиян принимают антикоагулянты вроде варфарина для того, чтобы защитить себя от тромбов. Но если одновременно вы употребляете в пищу какие-нибудь зелёные овощи вроде петрушки, брокколи и шпината, то тем самым эффект варфарина может быть значительно снижен. Вот почему крайне важно следить за своим рационом и не сочетать эти лекарства с зеленью. Кроме того, негативным будет и сочетание варфарина с парацетамолом или ацетаминофеном. В данном случае разжижающий кровь эффект варфарина может быть заметно усилен, что грозит кровоизлияниями, в том числе и самым тяжелым геморрагическим инсультом.Впрочем, существуют сочетания, которые могут быть полезны для здоровья. К примеру, витамин C усиливает воздействие обезболивающих вроде аспирина или парацетамола, а также более мощных опиоидов. Возможно, это объясняется противовоспалительным воздействием данного витамина. Миллионы наших соотечественников также принимают статины для снижения уровня плохого холестерина в крови. Оказывается, если одновременно пить коэнзим Q10, то эффект статинов будет ещё более выраженным.Не меньшее число россиян используют лекарства из группы ингибиторов АСЕ для снижения артериального давления. Можно добиться большего эффекта за счёт одновременного приема цинка в виде пищевых добавок. Хороший эффект дает сочетание противогрибковых кремов с эхинацеей, которая укрепляет иммунитет против разного рода инфекций, а также кортикостероидов, кальция и витамина D, антибиотиков с пробиотиками, антибиотиков с витамином К или ферментом бромелайном.