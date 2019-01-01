С употреблением алкоголя связали 7 видов рака

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Согласно данным исследователей из Университета Отаго в Новой Зеландии, риск развития онкологических заболеваний увеличивается даже на фоне небольшого количества алкоголя. Доводы экспертов опубликовал журнал Addiction.Исследователи высказали мысль, уже звучавшую раньше: безопасного количества спиртного не бывает. К примеру, произведенные ими расчеты свидетельствуют, что даже употребление бокала вина (200-250 граммов) в день способствует повышению риска развития рака груди у женщин на 16%.«Многие думают, что злоупотребление алкоголем может привести только к раку печени. Но алкоголь тесно связан с риском развития многих раковых заболеваний, включая самые распространенные, в частности, рак молочной железы», - заявила участник программы Всемирного фонда исследования рака Сюзанна Браун.По словам эксперта, проведенными к сегодняшнему дню исследованиями доказано, что употребление алкоголя коррелирует с повышенной вероятностью возникновения рака ротовой полости, рака гортани, рака пищевода, рака толстого и тонкого кишечника. По мнению ученого алкоголь опаснее наркотиков в силу своей доступности. Особенно опасен «пятничный» алкоголизм. Научные данные говорят о том, что самые устойчивые формы зависимости связаны с реализацией желания выпить в конце рабочей недели, отметила Сюзанна Браун.