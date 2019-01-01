6 признаков болезней, которые можно обнаружить, если просто посмотреть на подмышки

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Мы все больше привыкаем к тому, что нужно правильно ухаживать за собой, чтобы поддерживать здоровье и предупреждать возможные заболевания. Большим участкам тела мы уделяем достаточно внимания, а вот более мелким зонам должного значения не придаем. Но нельзя принижать их важность: например, область подмышек может намекнуть нам на некоторые заболевания.Эксперты поделились списком симптомов, которые могут появиться в области подмышек и которые нельзя оставлять без внимания.1. ЗапахКислый запах в области подмышек — это естественное явление. Он образуется из-за того, что бактериям очень комфортно расти в участках скопления пота. Но, как всем известно, бороться с таким запахом просто: использовать дезодорант и принимать душ. Если же запах у вас стойкий и слишком сильный, то это первый признак каких-то проблем.Непривычный запах, от которого не получается избавиться просто душем, может быть сигналом гормонального сбоя и нарушения работы щитовидной железы. Если вы можете отнести запах к категории «гниющие фрукты» или «лак для ногтей», то это может быть свидетельством кетоацидоза — потери организмом способности нормально усваивать сахар.2. ЗудЧувство зуда в недавно выбритых подмышках — опять же, явление нормальное, ведь оно вызвано ростом новых волос. Но если зуд не прекращается, то это еще один сигнал к тому, что в организме идет что-то не так.Сильное раздражение может быть вызвано реакцией кожи на бритву, ткани одежды, вещества, которые входят в состав кремов или дезодорантов. Вместе с таким зудом появляются красные пятна и мертвые клетки, если происходит такое, то вероятно наличие грибка кожи, лечить который необходимо непосредственно с врачом.3. ВысыпанияВ области подмышек всегда тепло и достаточно влажно, такая среда является идеальной для развития различного рода дрожжевых инфекций. Выяснить, что за инфекция беспокоит, самостоятельно невозможно, поэтому при появлении зуда, покраснений и мелких высыпаний лучше сразу обратиться к дерматологу. Такие реакции кожи могут быть вызваны еще и трением об одежду, климатом или же аллергией.4. БольБолевые ощущения, возникающие в области подмышек, — не тот знак, после которого нужно сразу же бежать к врачу. Боль может возникать после физической нагрузки, полученной на тренировке, или же после носки каких-то тяжелых вещей. В таких случаях боль, соответственно, временная и пройдет сама.Однако если болевые ощущения не проходят продолжительное время (несколько дней), то в такой ситуации необходимо отправляться на консультацию в больницу. Случается такое редко, но такая боль может сигнализировать об образовании опухолей лимфатических узлов.5. Уплотнения, шишкиЛимфатические узлы, находящиеся в подмышках, абсолютно незаметны. Но если вы обнаруживаете некоторое уплотнение, то это говорит о том, что лимфоузлы пытаются самостоятельно справиться с появившейся инфекцией. И при положительном исходе состояние нормализируется без постороннего вмешательства.Обращаться к врачу, имея уплотнения, нужно, если воспаление в течение недели не прошло само. Это может быть тревожным знаком, потому что увеличенные лимфатические узлы — это признак серьезной инфекции, а иногда и рака.6. Чрезмерное потоотделениеМного потеть нормально, если вы испытываете физические нагрузки. Но не когда вы просто сидите, медленно прогуливаетесь или спите — это должно насторожить. Гипергидроз может свидетельствовать о нарушении уровня гормонов, сигнализирующем о начале менопаузы. Кроме того, чрезмерное потоотделение — один из показателей диабета и подагры.