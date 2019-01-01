Какие люди больше подвержены раку

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Данные последних научных исследований говорят о том, что рак является второй из основных причин смерти в мире: от заболевания им умирает каждый шестой из живущих на планете. Директор Молдавского онкологического института Лариса Катринич рассказала в интервью на радио Sputnik Молдова о том, какие женщины обладают более высокой предрасположенностью к раку молочной железы (рак груди). Также ученый коснулась проблемы «мужского» рака.Катринич заявила: заболеть раком может любой человек, независимо от своей половой принадлежности, национальности или социального статуса. Но в то же время, по словам эксперта, мужчины и женщины чаще болеют определенными видами рака. Так мужчины больше подвержены заболеваемости раком простаты, легких, кишечника и мочевого пузыря.«У женщин чаще всего развивается рак молочной железы, шейки матки, кишечника и легких», - пояснила глава Молдавского онкологического института Лариса Катринич.Врач отметила, что заболеванию раком груди чаще оказываются подвержены женщины с ранней аменореей (отсутствие менструаций), а также женщины с поздней менопаузой. Кроме того,– нерожавшие и женщины, впервые родившие в позднем возрасте.Ранее ученые из Университета штата Аризона (США) выступили с заявлением о том, что рост раковых заболеваний в современном мире – это следствие необдуманной хозяйственной деятельности человека, в связи с которой изменяется окружающая среда и ее влияние на организм. Исследователи констатировали, что «раку становится все проще развиваться в организме человека», -этому во многом способствуют курение, плохое питание, загрязнение окружающей среды, химические вещества, используемые в качестве добавок в продукты питания и личной гигиены.4 типичных и опасных мифа о здоровье сердцаПо данным ВОЗ, сердечно-сосудистые заболевания на сегодня остаются ведущей причиной смерти людей во всем мире. Эксперты организации настаивают, что люди недостаточно хорошо информированы о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний и зачастую находятся во власти распространенных мифов о сердце.Иногда можно услышать: если суждено получить инфаркт, так и будет. Но ученые из ВОЗ опровергают данный «постулат», отказавшись от употребления табака и алкоголя, а также увеличив уровень физической активности, сделав свое питание более здоровым и нормализовав вес, можно защитить свое сердце от опасного нарушения.Также многие люди считают, что измерять давление регулярно «просто так» не нужно, и бегут за тонометрами лишь при ухудшении самочувствия. Это тоже большая ошибка, говорят специалисты.По словам медицинских работников, гипертония часто протекает бессимптомно. Меж тем именно гипертония является главной предотвратимой причиной появления сердечно-сосудистых заболеваний. Раннее выявление гипертонии может помочь предотвратить осложнения, напоминают врачи и советуют регулярно измерять давление в домашних условиях.Не стоит думать, что сердечно-сосудистые заболевания одинаково протекают у мужчин и женщин. Ученые указывают, что это одно из типичных заблуждений. Специалисты подчеркивают: проявления сердечных патологий часто зависят от пола.«Симптомы у мужчин при инфаркте обычно более типичны, но у женщин же чаще случается «молчаливый инфаркт», протекающий практически бессимптомно», - предостерегли научные специалисты.Согласно имеющимся данным, до 40 процентов женщин, которым был диагностирован инфаркт, не ощущали никаких болей в груди, в то время как 50% таких женщин начали испытывать проблемы со сном примерно за месяц до сердечного удара.Правда ли, что при проблемах с сердцем физкультура противопоказана? Ученые утверждают, что это тоже миф. Они отмечают, что говоря о необходимости увеличивать уровень физической активности, большинство медиков подразумевают нагрузки умеренной интенсивности – прогулки на природе, ходьба пешком и тому подобное. Людей, которым увеличение активности противопоказано, очень мало – большинству это физически необходимо, убеждены специалисты.