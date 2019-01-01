Какие люди больше подвержены раку
Катринич заявила: заболеть раком может любой человек, независимо от своей половой принадлежности, национальности или социального статуса. Но в то же время, по словам эксперта, мужчины и женщины чаще болеют определенными видами рака. Так мужчины больше подвержены заболеваемости раком простаты, легких, кишечника и мочевого пузыря.
«У женщин чаще всего развивается рак молочной железы, шейки матки, кишечника и легких», - пояснила глава Молдавского онкологического института Лариса Катринич.
Врач отметила, что заболеванию раком груди чаще оказываются подвержены женщины с ранней аменореей (отсутствие менструаций), а также женщины с поздней менопаузой. Кроме того,– нерожавшие и женщины, впервые родившие в позднем возрасте.
Ранее ученые из Университета штата Аризона (США) выступили с заявлением о том, что рост раковых заболеваний в современном мире – это следствие необдуманной хозяйственной деятельности человека, в связи с которой изменяется окружающая среда и ее влияние на организм. Исследователи констатировали, что «раку становится все проще развиваться в организме человека», -этому во многом способствуют курение, плохое питание, загрязнение окружающей среды, химические вещества, используемые в качестве добавок в продукты питания и личной гигиены.
4 типичных и опасных мифа о здоровье сердца
По данным ВОЗ, сердечно-сосудистые заболевания на сегодня остаются ведущей причиной смерти людей во всем мире. Эксперты организации настаивают, что люди недостаточно хорошо информированы о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний и зачастую находятся во власти распространенных мифов о сердце.
Иногда можно услышать: если суждено получить инфаркт, так и будет. Но ученые из ВОЗ опровергают данный «постулат», отказавшись от употребления табака и алкоголя, а также увеличив уровень физической активности, сделав свое питание более здоровым и нормализовав вес, можно защитить свое сердце от опасного нарушения.
Также многие люди считают, что измерять давление регулярно «просто так» не нужно, и бегут за тонометрами лишь при ухудшении самочувствия. Это тоже большая ошибка, говорят специалисты.
По словам медицинских работников, гипертония часто протекает бессимптомно. Меж тем именно гипертония является главной предотвратимой причиной появления сердечно-сосудистых заболеваний. Раннее выявление гипертонии может помочь предотвратить осложнения, напоминают врачи и советуют регулярно измерять давление в домашних условиях.
Не стоит думать, что сердечно-сосудистые заболевания одинаково протекают у мужчин и женщин. Ученые указывают, что это одно из типичных заблуждений. Специалисты подчеркивают: проявления сердечных патологий часто зависят от пола.
«Симптомы у мужчин при инфаркте обычно более типичны, но у женщин же чаще случается «молчаливый инфаркт», протекающий практически бессимптомно», - предостерегли научные специалисты.
Согласно имеющимся данным, до 40 процентов женщин, которым был диагностирован инфаркт, не ощущали никаких болей в груди, в то время как 50% таких женщин начали испытывать проблемы со сном примерно за месяц до сердечного удара.
Правда ли, что при проблемах с сердцем физкультура противопоказана? Ученые утверждают, что это тоже миф. Они отмечают, что говоря о необходимости увеличивать уровень физической активности, большинство медиков подразумевают нагрузки умеренной интенсивности – прогулки на природе, ходьба пешком и тому подобное. Людей, которым увеличение активности противопоказано, очень мало – большинству это физически необходимо, убеждены специалисты.
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Добавил kruzka в категорию Онкология
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