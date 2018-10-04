Медики назвали напиток, который обезболивает

Болевой синдром считается одной из наиболее актуальных проблем здравоохранения.Существует напиток, который повышает болевой порог и тем самым делает человека менее восприимчивым к болевым синдромам. Исследование группы американских ученых под руководством психолога Бурела Гудвина из Университета Алабамы показало: улучшать способность переносить боль эффективно помогает употребление кофе.Как смогли убедиться специалисты, кофеин в действительности производит достаточно мощный эффект обезболивания, - это свойство напитка подтвердилось экспериментально. Учеными была собрана группа добровольцев, при этом авторы проекта внимательно изучили пристрастия людей в отношении напитков. Из этих участников отдельно отобрали рьяных любителей кофе - тех, кто ежедневно употреблял около 170 мг кофеина (две чашки).Затем исследователями были проведены тесты, которые позволяли определять степень переносимости боли участниками эксперимента. В частности, в область предплечья людей воздействовали нагревательным прибором с разной степенью давления и температуры – вплоть до такой, какую участники уже не могли выдерживать. В результате, по словам ученых, им удалось установить, что «болевой порог действительно повышается при регулярном потреблении кофеина в определенном его количестве».Параллельно ученые выяснили, что обезболивающий эффект кофе имеет место даже с учетом других факторов, способных влиять на чувствительность к боли, - например, таких как курение и секс.Болевой синдром считается одной из наиболее актуальных проблем здравоохранения: по самым скромным подсчетам, ежегодно на покупку обезболивающих средств, как безрецептурных, так и отпускаемых под строгим контролем тратятся миллионы долларов. Авторы работы допускают, что употребление кофе может стать одним из простых способов решить проблему, поскольку кофеин воздействует на саму причину боли.