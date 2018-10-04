Медики назвали напиток, который обезболивает
Существует напиток, который повышает болевой порог и тем самым делает человека менее восприимчивым к болевым синдромам. Исследование группы американских ученых под руководством психолога Бурела Гудвина из Университета Алабамы показало: улучшать способность переносить боль эффективно помогает употребление кофе.
Как смогли убедиться специалисты, кофеин в действительности производит достаточно мощный эффект обезболивания, - это свойство напитка подтвердилось экспериментально. Учеными была собрана группа добровольцев, при этом авторы проекта внимательно изучили пристрастия людей в отношении напитков. Из этих участников отдельно отобрали рьяных любителей кофе - тех, кто ежедневно употреблял около 170 мг кофеина (две чашки).
Затем исследователями были проведены тесты, которые позволяли определять степень переносимости боли участниками эксперимента. В частности, в область предплечья людей воздействовали нагревательным прибором с разной степенью давления и температуры – вплоть до такой, какую участники уже не могли выдерживать. В результате, по словам ученых, им удалось установить, что «болевой порог действительно повышается при регулярном потреблении кофеина в определенном его количестве».
Параллельно ученые выяснили, что обезболивающий эффект кофе имеет место даже с учетом других факторов, способных влиять на чувствительность к боли, - например, таких как курение и секс.
Болевой синдром считается одной из наиболее актуальных проблем здравоохранения: по самым скромным подсчетам, ежегодно на покупку обезболивающих средств, как безрецептурных, так и отпускаемых под строгим контролем тратятся миллионы долларов. Авторы работы допускают, что употребление кофе может стать одним из простых способов решить проблему, поскольку кофеин воздействует на саму причину боли.
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках
Добавил stulout в категорию Разное
Добавить комментарий