Витамин, спасающий от ожирения

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Исследование ученых из Афин свидетельствует о том, что витамин D может быть эффективным средством борьбы как с ожирением в детском возрасте, так и с его последствиями в виде сердечно-сосудистых заболеваний во взрослой жизни. Результаты работы опубликованы в European Society for Paediatric Endocrinology.Афинские медики собрали группу из 232 детей и подростков с ожирением, которые в течение 12 месяцев должны были принимать витамин D. Сравнив показатели жировых отложений в крови, особенности работы печени и сердца, зафиксированные до начала эксперимента и в его финале, ученые заключили, что прием вышеназванного витамина принес много пользы участникам проекта.В частности, выяснилось, что у детей, получавших добавки витамина D, за год значительно снизился индекс массы тела, уменьшилась концентрация жировых компонентов и холестерина в крови. Воодушевленные полученными результатами, специалисты намерены продолжить изучение влияния данного витамина на детей и подростков с проблемой избыточного веса. Витамин D по их мнению не только может снизить риск ожирения, но и «предотвращает развитие серьезных сердечно-сосудистых и метаболических осложнений в более поздней жизни».«Если у вашего ребенка имеются избыточный вес или ожирение, обратитесь за консультацией к врачу, чтобы проверить уровень витамина D в детском организме», - поделились рекомендацией авторы проекта.