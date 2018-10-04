Медики назвали фрукт, существенно продлевающий жизнь
Исследователи обнаружили, что физетин снижает количество поврежденных клеток в организме. Свойства этого вещества были проверены на мышах. Было установлено, что у грызунов наблюдались улучшения здоровья и продолжительность жизни.
Чтобы получить физетин, кроме хурмы, можно также включить в своей рацион клубнику, яблоки, лук, виноград, киви, персики и огурцы. Именно эти продукты являются естественным источником полезного вещества.
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках
Добавил vilka в категорию Разное
Добавить комментарий