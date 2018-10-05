Зачем мы солим пищу?

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

С тех пор как люди впервые посолили пищу, прошло около 10 тысяч лет. За это время изменилось многое: и окружающий мир, и само человечество, одно осталось неизменным – привычка солить еду. Зачем же мы это делаем?Может ли человек прожить без соли?Эксперты считают, что нет, поскольку хлорид натрия присутствует в составе крови, слез, пота, плазме. Без соли невозможно образование желудочного сока, формирование костей, выделение слюны, нормальный обмен веществ. Недостаток соли может привести к обморокам, гибели клеток, нервным расстройствам, проблемам с сердцем, нарушению водно-солевого баланса.Как люди обходились без соли в древности?Учитывая то, что соль содержится не только в солонке, но и во всех продуктах растительного и животного происхождения, можно предположить, что древние люди не испытывали недостатка соли в своем рационе. Они получали ее с сырым мясом, материнским молоком, помидорами, картофелем, сельдереем и другими овощами. Да, ее в продуктах немного, но в сумме этого вполне хватало для покрытия того минимума, без которого нарушается баланс натрия в организме. Вот только хлорид натрия содержится исключительно в сырых продуктах. Потребность в подсаливании пищи появилась у человека с тех пор, как он перестал есть сырую пищу и перешел на вареную. Дело в том, что во время термической обработки часть солей из растений мяса и рыбы, выпадет в осадок. Таким образом, во время приготовления продукты теряют свою природную соленость и становятся пресными. Так что досаливать готовые блюда наши предки стали не из-за прихоти, а из-за физиологической потребности.Почему опасен избыток соли?При всей своей полезности в больших количествах хлорид натрия может быть опасен для здоровья – передозировка поваренной соли приводит к повышению артериального давления. Происходит это за счет натрия, из которого, собственно, и состоит соль. Это химическое вещество воздействует на нервные окончания, регулирующие просвет между сосудами. Если натрия слишком много, сосуды сужаются и спазмируются, нарушается кровоток и автоматически повышается артериальное давление. Так что регулярные пересолы чреваты быстрым износом сосудистой системы и способствуют развитию гипертонии иКак не допустить инфарктаЧрезмерное употребление соли грозит развитием сердечно-сосудистых заболеваний. Больше того, чрезмерное употребление поваренной соли истощает и костную ткань, в результате чего кости и зубы становятся хрупкими. Происходит это по вине того же натрия, который выводит из организма основной строительный материал костей – кальций. Впрочем, от коварства хлорида натрия страдают не только кости, но и суставы, а так же почки. Дело в том, что перманентная передозировка поваренной соли дает на них дополнительную нагрузку. Это приводит к деструктивным изменениям в их структуре и к ухудшению процесса очищения поступающей в организм жидкости. К чему это приводит? Чаще всего к накоплению остатков не выведенной соли, которая оседает на наших суставах, в результате чего они становятся малоподвижными и начинают болеть.Какова потребность организма в соли?До недавнего времени большинство диетологов придерживались рекомендаций Американской сердечной ассоциации, согласно которой оптимальная доза поваренной соли не должна превышать 6 г в сутки. Однако последние исследования в области диетологии показали, что такого количества соли явно недостаточно для нормального калиево-натриевого обмена. А потому к разрешенным 6 граммам добавили еще 4. Правда, при подсчете количества потребляемой соли следует учитывать не только явную, но и скрытую соль, которая содержится в хлебе, колбасах, сырах, супах и других готовых блюдах.Какая соль самая полезная?На сегодняшний день известно 6 разновидностей поваренной соли.Каменная соль добывается из подземных отложений, образовавшихся на месте пересохших материковых морей и озер. Каменная соль состоит из крупных кристаллов, благодаря чему ее чаще всего используют для засолки рыбы, мяса и овощей.Столовая соль «экстра» – это измельченная каменная соль.Йодированная соль – это искусственно обогащенная йодом столовая соль. Диетологи утверждают, что с ее помощью можно наладить бесперебойную работу щитовидной железы, а так же улучшить зрение и память. Правда, йодированная соль противопоказана людям с повышенной функцией щитовидной железы.Черная соль – неочищенная каменная соль (имеет вид буровато-розового минерала). После термической обработки она темнеет, за что ее и прозвали черной. По заверениям натуропатов, такая соль легко выводится организмом, а потому не откладывается в суставах.Четверговая соль – это вариант черной соли по-русски. Готовится она на основе каменной соли, запеченной в печи с капустными листьями или с квасной гущей. Причем интересно, что вместе с необычным вкусом после сжигания четверговая соль приобретает и новый состав микроэлементов (калий, кальций, магний, фосфор, йод и хром).Морская соль получается путем выпаривания из морской воды. Такая соль по богатству микроэлементов превосходит все остальные виды хлорида натрия. Более того, по своему составу она очень похожа на человеческую кровь, а потому диетологи считают ее наиболее полезной для человеческого организма.