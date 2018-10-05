Специалисты посоветовали, как пить кофе без вреда для здоровья

Крепкий кофе бодрит и ускоряет метаболизм, но он негативно влияет на сердечно-сосудистую систему, а также выводит из организма кальций. Именно поэтому специалисты рекомендуют ограничить потребление ароматного напитка и предоставляют несколько полезных советов, как наслаждаться любимым тонизирующим средством и не навредить здоровью.Многие начинают свое утро с чашки ароматного кофе, ставшего для большинства людей незаменимым элементом жизни. Для некоторых употребление бодрящего напитка является особым ритуалом, помогающим побороть сонливость и настроиться на продуктивный день.Эксперты рассказали о рекомендациях, как правильно нужно употреблять кофе, чтобы он не приносил вреда для организма.Кофе следует пить без сахара. Всего одна чайная ложка сладкого продукта добавляет некалорийному напитку около 30 лишних калорий. Они негативно сказываются на фигуре, оседают в виде лишних килограммов. Сахар можно заменить корицей, медом или сиропом, что сделает вкус кофе изысканней.Не следует добавлять в ароматный напиток сливки. Они разрушают полезные свойства кофе и достаточно плохо перевариваются. Их следует заменить продуктами природного происхождения – соевым, миндальным, кокосовым или банановым молоком.Очень вредит здоровью чрезмерное потребление кофе, негативно отражающегося на моральном состоянии и сердечно-сосудистой системе. Специалисты считают самой безвредной дозой этого ароматного напитка – не более трех чашек в день и предупреждают о возможности развития кофейной зависимости.Черный кофе относится к легким наркотическим средствам, влияющим на нервную систему. У многих кофеманов, злоупотребляющих бодрящим напитком, со временем наблюдается тревожность, раздражительность, тошнота и расстройство желудка, а также учащенное сердцебиение. Эти симптомы свидетельствуют о переизбытке в организме кофеина. О зависимости говорит и неспособность человека почувствовать себя “живым” без чашки кофе.