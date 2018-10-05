7 продуктов, которые мы всегда готовили неправильно

Едва ли часто большинство из нас задумывается о том, с каким пренебрежением мы расходуем потенциал привычного содержимого наших холодильников и овощных корзин. Вернее, даже не расходует — этот потенциал просто не раскрывается. Культура приготовления уступает место банальному желанию что-то проглотить, переварить и худо-бедно усвоить, временно победив голод до его очередного прихода.До сегодняшнего дня продукты из нашего списка казались абсолютно банальными, но представьте себе — их опционал способен расшириться до полезных свойств. И мы не только хотим разубедить вас в том, что разговоры о питательных веществах — это удел химиков, диетологов и поваров, но в первую очередь предложить вам приобщиться к правильному, здоровому и осознанному питанию.КартофельДля приготовления жареного картофеля, вареного картофеля, картофеля фри и пюре большая часть из нас по классике обращается к белому сорту этой культуры. Если у вас есть свой земельный участок, сделайте в этом году исключение и высадите фиолетовый картофель. Куда более прихотливые в уходе, такие сорта воздадут за приложенные усилия, снизив кровяное давления, уровень сахара в крови и риски раковых заболеваний.МорковьШинкованная или тертая, морковь при горячей обработке — например, варке — теряет все свои полезные свойства. Делаем выводы: вымойте корнеплод, почистите его и погрузите в кипяток целиком — исследования показали, что такой вид приготовления повышает биологическую ценность каротиноидов.Отношение к чаю не у всех однозначное, но если говорить о положительном влиянии на организм, то при умеренном употреблении он служит профилактическим средством для заболеваний сердечно-сосудистой системы. Что способно лишить его этой функции, так это молоко. Оставьте этот рецепт британцам.ЧеснокЕсли вы и так предпочитаете давить его, а не резать, то вот другой совет: после давки не прикасайтесь к нему минут десять — кашица насытится особым энзимом под названием каллицин, который улучшит прохождение тромбоцитов по кровеносной системе, что ей, безусловно, только на пользу.Заправка для салата«Обезжиренный» — не всегда синоним «полезного». Несколько исследований показывают, что не лишенные жира салатные заправки снижают риск полноты и помогают лучше усвоить ряд питательных веществ, которые содержит ваш салат.Плодовые культурыЕсть зрелые яблоки и груши лучше, чем незрелые — с этим никто спорить не будет. Но что это дает нам с точки зрения питательности? В дошедших до кондиции плодах полностью разрушается хлорофилл, а это приводит к повышению антиоксидантов.БрокколиСложно объяснить детям, что брокколи — одно из самых эффективных растений в деле предотвращения таких видов рака, как рак груди и кожи. Пока дети его дружно ненавидят, знайте, что только брокколи, приготовленные на пару — не жареные и не вареные — сохраняют все важные для этой борьбы компоненты. Улучшить же их свойства можно, включив брокколи в состав острых блюд.ГорчицаЖелтый окрас горчице придает натуральный краситель куркумин, добываемый посредством некоторых химических реакций из корня куркумы. Кроме окрашивания куркумин является еще одним продуктом, способствующим снижению возможности заболеть некоторыми видами рака.