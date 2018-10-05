Ученые назвали зеленые афродизиаки

Слово афродизиак носит имя греческой богини любви и красоты Афродиты. Пища, которая потребляется и сексуальное желание напрямую связаны. Многие продукты действуют как афродизиаки, стимулируя и увеличивая сексуальное влечение и удовольствие.Эксперты рассказали, что ускоренный темп жизни, стресс, нехватка времени делают людей нервными, подавленными и апатичными. С этими стрессовыми ситуациями можно справиться с помощью употребления нескольких простых афродизиаков.Шпинат, брюссельская капуста, руккола, цикорий и сельдерей являются богатые витаминами, минералами и антиоксидантами, которые необходимы и важны для здоровья сердечно - сосудистой системы, костей, волос, кожи и ногтей. Все эти продукты способны пробуждать чувственность и сексуальность, оказывая стимулирующее воздействие на кровеносные сосуды и кровообращение.Зеленые травы, такие как базилик, сельдерей, шалфей, тимьян, укроп и лук сделают пищу очень ароматной. Ароматический характер этих трав будут действовать стимулирующим образом, ускоряя чистоту сердца и кровотока, а это, с другой стороны, очень хорошо действует на половую систему. Поэтому, следует как можно часто добавлять выше перечисленные травы в блюда. В древние времена женщины считали, что базилик заставляет мужчин сходить с ума, тем самым стимулируя их сексуальное желание.