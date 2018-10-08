Определен самый простой способ сжечь калории

Ученые из Университета Лафборо (Великобритания) поделились самым доступным способом ускорить жиросжигание и стать стройнее. Они предложили для этого принять ванну.Прием умеренно горячей ванны позволяет потерять столько же калорий, как и 30-минутная прогулка, об этом исследователи рассказали в The Daily Mail. Согласно их вердикту, эффект более активного расходования жира достигается за счет повышения температуры тела во время процедуры.МедикФорум выяснил подробности проекта. В нем участвовали 14 человек, которые принимали ванну с водой разной температуры и разное по продолжительности время. Участниками эксперимента были как женщины, так и мужчины.Итог этих опытов оказался следующим. Оптимальным методом, как резюмировали ученые, стало 60-минутное принятие ванны с температурой воды примерно 40 градусов. Такая процедура позволила сжечь 130 калорий.«Благодаря достаточно высокой температуре воды ванна улучшает процесс кровообращения, ускоряет циркуляцию крови, разгоняя кровь по сосудам. В результате клетки получают больше кислорода, улучшается кровоснабжение конечностей, - это особенно важно тем, у кого сидячая работа».Ранее учеными было обнаружено, что люди, которые регулярно принимают ванну перед сном, засыпают быстрее, а их сон отличается более высоким качеством. Для лучшего эффекта в воду можно добавлять хмель, валериану, мелиссу, эфирные масла мяты и ромашки.