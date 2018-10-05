5 продуктов, которые можно смело есть по ночам

Специалисты в области диетологии рассказали о том, какими продуктами можно смело перекусывать ночью без опасений навредить фигуре.Одним из таких продуктов они, в частности, считают миндаль. Миндаль богат ценным витамином Е, жирными кислотами омега-3 и другими полезными микроэлементами, но, помимо этого, его орехи обладает специфическим свойством в плане усвоения: жирные компоненты миндаля не откладываются в жировые депо человеческого тела.Также можно не бояться есть в позднее время индейку. Ее мясо легко усваивается, но главное - содержит L-триптофан, незаменимую аминокислоту, которая участвует в синтезе серотонина, известного как «гормон счастья» и помогающего при проблемах с ночным сном.Другой продукт, разрешенный диетологами для употребления ночью, - спаржа. Зеленая спаржа содержит ценные пробиотики и оказывает мягкое стимулирующее действие на работу желудочно-кишечного тракта. Кроме того, для ночных перекусов можно использовать хумус. В этом блюде на основе пюре из нута (вид бобовых) нет компонентов, повышающих холестерин, но зато много ценного растительного белка.Греческий йогурт или обычный кефир обеспечивает хорошую работу кишечника и потому тоже входят в список продуктов, которые можно есть по ночам, не боясь прибавить в весе. Не возбраняется ночью съесть и авокадо, - хотя диетологи рекомендуют не употреблять за один раз сразу большой плод, достаточно и половины авокадо. Авокадо содержит растворимые волокна, которые стимулируют работу печени, улучшают пищеварение и помогают держать под контролем уровень холестерина.