5 опасных продуктов, от которых болит голова

Развитие приступов мигрени зависит от разных факторов, и одним из них является питание. Эксперты назвали 5 продуктов, из-за которых головные боли становятся только сильнее.Если вы страдаете от мигрени, то исключите из своего рациона красное вино и даже пиво. Приблизительно у 25% пациентов именно эти напитки становятся спусковым крючком для тяжелейших приступов головных болей, как показывают исследования. Алкоголь, в целом, это фактор риска мигрени, так как он вызывает обезвоженность.К сожалению, мигрень должна стать причиной полного отказа от употребления шоколада, как бы сильно вам ни нравился вкус этого лакомства. Дело в том, что шоколад в списке главных виновников приступов мигрени находится на втором месте после алкоголя. Приблизительно у 22% пациентов с этими хроническими головными болями они вызываются именно употреблением шоколада, содержащего кофеин и бета-фенилэтиламин.Постарайтесь отказаться от копченого мяса, хот-догов и сосисок, которые содержат консерванты на основе нитратов для сохранения цвета и аромата. Эти нитраты вызывают появление закиси азота в крови, что сужает кровеносные сосуды мозга и провоцирует мигрень.В некоторых особо дорогостоящих сортах сыра присутствует тирамин, прямо вызывающий мигрени. Он формируется в тот момент, когда из-за старения пищи расщепляются белки. Особенно опасный сыр фета, голубой сыр и пармезан, которые специально старят.Наконец нужно отказаться от мороженого и любой другой замороженной пищи, вызывающей характерную боль в голове. Многие испытывали ее, когда особенно усердствовали в поглощении эскимо или пломбира. Эта боль может трансформироваться в мигрень, особенно если употреблять мороженое после каких-нибудь интенсивных физических нагрузок или в жару, когда тело сильно перегрето.