Неожиданная причина жировых отложений на талии

Эксперименты ученых из Джорджтаунского университета (США) свидетельствуют о том, что рацион с недостаточной калорийностью может стать причиной лишнего жира, появившегося в области талии.Исследователи считают, что низкокалорийные диеты, к которым прибегают для похудения, могут, наоборот, провоцировать рост жировой ткани в организме. Экспериментируя с мышами, они установили, что урезание калорий способствует усилению активности гормона ангиотензина II. Данный гормон, как смогли убедиться специалисты, стимулирует выработку в организме веществ, которые заставляют ткани удерживать соль и воду. Кроме того, он влияет на кровеносные сосуды и артериальное давление.В рамках исследования одна группа животных была переведена на рацион питания, в котором привычную калорийность урезали на 60%, тогда как другую кормили в обычном объеме. В результате в первой группе у мышей снизился вес, но при этом также стали угасать обменные функции, в частности, ослабла работа почек. Когда же этих животных вновь перевели на нормальный рацион, через некоторое время их вес увеличился, на брюшке стал скапливаться жир.Ученые советуют не использовать в качестве мер по похудению урезание калорий в своем рационе. По их словам, тело в таком случае начнет стремиться к запасанию жира при каждой возможности поесть. Если учесть при этом гормональную активность, то с ростом жировой ткани вполне возможно будет развиваться и диабет.