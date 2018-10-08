Каши полезны не всем
Каши из цельного зерна ассоциируются со здоровым питанием и сейчас, в сезон простуд, их тоже рекомендуют есть регулярно, ведь любая такая каша считается источником витаминов, минералов и необходимых организму сложных углеводов. Однако, по словам терапевтов, людям с хроническими заболеваниями или избыточной массой тела есть каши следует крайне осторожно, либо даже не есть совсем.
К примеру, подсказывают специалисты, «королева завтраков» овсяная каша содержит фитиновую кислоту, которая способствует активному вымыванию из организма кальция – важнейшего для осуществления многих физиологических процессов микроэлемента. Даже любителям овсянки медики рекомендуют употреблять это блюдо не чаще двух раз в неделю, а при заболевании остеопорозом не употреблять совсем.
Блюда из белого риса противопоказаны диабетикам, - они способствуют резкому росту уровня сахара в крови. В США провели эксперимент, который показал, что употребление шлифованного риса более пяти раз в неделю (порциями по 150 г) увеличивает шансы заболеть диабетом на 17%. Кроме того, частое употребление белого риса чревато появлением камней в почках.
При другой проблеме с этим органом, почечной недостаточности, не следует налегать на гречку. Великолепная по многим своим показателям для здоровья гречка, тем не менее, может испортить самочувствие людям, склонным к запорам и газообразованию, а также страдающим сахарным диабетом, (из-за обилия крахмала в ней повышается уровень сахара в крови). Вред гречневой каши также могут ощутить на себе гипертоники. В гречке содержится рутин, расширяющий сосуды и способный возбудить приступ.
Пшенная каша – отличное блюдо в период восстановления, но все же эту кашу не рекомендуется употреблять при болезнях почек, повышенной кислотности желудка, гастрите, язве и подагре. Перловая каша отличается повышенным содержанием глютена в ее составе и довольно тяжела для переваривания, поэтому ее нежелательно употреблять людям, склонным к метеоризму, страдающим повышенной кислотностью желудка, а также беременным женщинам.
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