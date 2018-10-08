Каши полезны не всем

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Диетологи предупреждают: употребление круп благотворно влияет не на всех.Каши из цельного зерна ассоциируются со здоровым питанием и сейчас, в сезон простуд, их тоже рекомендуют есть регулярно, ведь любая такая каша считается источником витаминов, минералов и необходимых организму сложных углеводов. Однако, по словам терапевтов, людям с хроническими заболеваниями или избыточной массой тела есть каши следует крайне осторожно, либо даже не есть совсем.К примеру, подсказывают специалисты, «королева завтраков» овсяная каша содержит фитиновую кислоту, которая способствует активному вымыванию из организма кальция – важнейшего для осуществления многих физиологических процессов микроэлемента. Даже любителям овсянки медики рекомендуют употреблять это блюдо не чаще двух раз в неделю, а при заболевании остеопорозом не употреблять совсем.Блюда из белого риса противопоказаны диабетикам, - они способствуют резкому росту уровня сахара в крови. В США провели эксперимент, который показал, что употребление шлифованного риса более пяти раз в неделю (порциями по 150 г) увеличивает шансы заболеть диабетом на 17%. Кроме того, частое употребление белого риса чревато появлением камней в почках.При другой проблеме с этим органом, почечной недостаточности, не следует налегать на гречку. Великолепная по многим своим показателям для здоровья гречка, тем не менее, может испортить самочувствие людям, склонным к запорам и газообразованию, а также страдающим сахарным диабетом, (из-за обилия крахмала в ней повышается уровень сахара в крови). Вред гречневой каши также могут ощутить на себе гипертоники. В гречке содержится рутин, расширяющий сосуды и способный возбудить приступ.Пшенная каша – отличное блюдо в период восстановления, но все же эту кашу не рекомендуется употреблять при болезнях почек, повышенной кислотности желудка, гастрите, язве и подагре. Перловая каша отличается повышенным содержанием глютена в ее составе и довольно тяжела для переваривания, поэтому ее нежелательно употреблять людям, склонным к метеоризму, страдающим повышенной кислотностью желудка, а также беременным женщинам.