10 опасных болезней, возникающих из-за молока

Как ни странно, молоко подобно алкоголю неоднозначно оценивается учеными. Многие специалисты утверждают, что этот продукт может быть как полезным, так и вредным для здоровья, - в зависимости от индивидуальных особенностей, влияющих на его усвоение.Терапевты назвали те проблемы со здоровьем, которые провоцирует регулярноее употребление молока. Например, по их словам, молоко способствует большей хрупкости костной ткани и усиливает склонность к остеопорозу. Не нужно воспринимать молоко как незаменимый источник кальция, говорят специалисты. Они советуют искать этот минерал в других продуктах, прежде всего растительного происхождения.Кроме того, ученые утверждают, что лактоза в молоке служит питанием в случаях возникновения опухолей яичников, и потому женщинам лучше не увлекаться его употреблением. Еще молоко обладает способностью активизировать рост жировых клеток – в нем слишком много жирных кислот Омега-6.У некоторых людей питье молока из-за действия содержащегося в нем белка губительно сказывается на работе почек. В тех случаях, когда организм не слишком хорошо переваривает животный белок, молоко может привести к размножению жировых бляшек, что чревато заболеваемостью раком толстой кишки.Помимо этого, людям часто присуща аллергия на белок из молока (кстати, далеко не все жертвы аллергии сами об этом знают). Питье сырого молока может обернуться заболеванием туберкулезом и сибирской язвой из-за попадания бактерий.Некоторые научные исследования показали, что чем больше человек пьет коровье молоко в детском возрасте, тем выше его риск заболеть диабетом во взрослой жизни. Следует помнить и о том, что молоко провоцирует проблемы в работе кишечника и способно стать причиной запоров.