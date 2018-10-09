5 простых напитков, которые дают омолаживающий эффект

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Употребление этих напитков позволяет долго не стареть, утверждают диетологи. Они назвали простые, но эффективные «эликсиры молодости».В частности, одним из лучших в этом плане напитков по мнению экспертов является яблочный сок. Согласно имеющимся сегодня научным данным, яблочный сок способствует продлению активности клеток организма, так как защищает их от губительного действия свободных радикалов – молекул, атакующих и «взламывающих» клетки. Американские исследователи установили, что при ежедневном употреблении 2 стаканов яблочного сока у людей снижается риск развития слабоумия и даже в преклонном возрасте улучшаются интеллектуальные способности и память.Также «эликсиром молодости» научные специалисты называют гранатовый сок. В его составе содержатся такие вещества, как танины, флавоноиды и клетчатка, - все это делает сок граната сильнейшим средством борьбы с размножением свободных радикалов по организму. При регулярном употреблении гранатового сока удается стабилизировать уровень кровяного давления, повысить иммунитет, избавиться от отечности, снизить риск появления рака.Рекомендуется для омоложения и огуречный сок. Он обладает способностью растворять и выводить из организма вредные вещества, очищать кровь. Огуречный сок – отличное средство от отеков, при этом в качестве мочегонного средства он не приводит к потере организмом полезных микроэлементов. Употребление этого сока рекомендуется для профилактики атеросклероза, ишемической болезни, нормализации кровяное давления.Свекольный сок – это тоже «эликсир молодости». И какой! Было установлено, что, помимо витаминов, нутриентов и микроэлементов, сок свеклы содержит в себе большое количество нитратов - соединений азота, попадание которых в организм способствует выработке молекул моноокисида азота, управляюon[ сужением и расширением кровеносных сосудов. Иными словами, свекольный сок омолаживает мозг, стимулируя в нем образование новый нейронных связей.Помимо этого, для омоложение специалисты советуют пить воду с лимоном и имбирем, - такой напиток освобождает сосуды от холестериновых бляшек, улучшает пищеварение, активизирует обменные процессы.