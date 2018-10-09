Новая польза от употребления большого количества воды

Ученые из Юго-Западного медицинского центра в США представили новые данные о пользе ежедневного питья чистой воды.Американские специалисты констатировали, что употребление1,5 литров чистой воды ежедневно является эффективной мерой по защите женщин от распространенных инфекций мочеполовой системы. Достаточное количество жидкости, по словам научных специалистов, помогает значительно уменьшить число бактерий в организме, - это и позволяет избежать распространения инфекции.Исследователи обнаружили, что выпивающие дополнительно чистую воду женщины в два раза реже страдают от повторных инфекций мочевого пузыря. При этом, отмечают представители науки, «более половины всех женщин сообщают о наличии у них инфекций мочевого пузыря, это одна из особенно распространенных «женских» инфекций».У большинства женщин такого рода инфекции проявляются крайне неприятными симптомами, такими как жжение, спазмы и боли при мочеиспускании. Научные работники заявили, что употребление большего количества жидкости «сокращает вероятность бактерий присоединяться к клеткам, выстилающим внутреннюю поверхность влагалища, из которого они проникают в мочевой пузырь». Также при этом сокращается концентрация опасных бактерий, способных провоцировать воспаления.