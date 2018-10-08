Витамин, который может спасти от гриппа

Ученые из Школы медицины Университета Дзикей в Токио утверждают: те, кто принимает витамин D, болеют гриппом реже. Об их эксперименте, показавшем этом, подробно рассказывается в публикации American Journal of Clinical Nutrition.В пользе витамина D как мощном средстве профилактики гриппа и простуды японские специалисты убедились в результате испытаний с участием 167 детей. Исследователи заявили, что защитный эффект витамина D обусловлен его свойством стимулировать иммунитет.«Этот витамин «будит» белки дефензин и кателицидин, которые запускают клеточную активность и одновременно деактивизируют вирусы – причем возбудители не только гриппа, но и менингита, а также пневмонии», - цитирует авторов работы American Journal of Clinical Nutrition.По мнению ученых, для профилактики опасных заболеваний взрослым людям следует употреблять от 100 до 200 миллиграммов. Дозировка для пожилых людей, детей, беременных и кормящих женщин, считают они, должна быть выше в два-три раза.Витамин D, помимо аптечных препаратов, содержится в рыбе и ее икре, в печени (свиной и говяжьей), в яйцах, сливках, сметане, растительном масле. Комментируя находку японских исследователей, научные эксперты, выступившие на страницах Healthy Holistic Living, заявили, что «серьезная наука сегодня все чаще говорит о надежности эффекта витамина D».